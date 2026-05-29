Sverigedemokraterna vill stärka jordbruket och landsbygden med nya åtgärder

Partiledare Jimmie Åkesson presenterade i Klippan ett antal konkreta förslag för att öka självförsörjningen, främja generationsväxling och göra det lättare att börja bruka jord. Föreslagen inkluderar statliga kreditgarantier, utökat utbildningsutbud och Erkännande för småföretagare, samt ett environnement mot EU-Insläppsränt handel. Målet är ett levande landsbygds-Sverige.

Sverigedemokraterna s partiledare Jimmie Åkesson presenterade i Klippan på fredagar en rad konkreta förslag om hur landsbygdens och jordbrukets framtid kan säkerställas. Partiet vill öka självförsörjning en genom att produktion av livsmedler i Sverige ska uppmuntras och styrkas.

För att nå dit föreslås statliga kreditgarantier för nya lantbrukare, vilket särskilt ska underlätta generationsväxling i jordbruket och locka yngre personer till branschen. En viktig del är att göra agronomutbildningen mer tillgänglig genom att bredda utbildningsplatserna överbetydligt och distansalternativ. Dessutom vill partiet minska kostnaderna för anställningar i gröna näringar genom att avskaffa den allmänna löneavgiften för de första tre anställda i varje företag. Åkesson underströk att en åldrande jordbruksbefolkning är ett stort problem och att förändringar behövs snarast.

På EU-nivå vill partiet se till exempel att jordbruket exkluderas från handeln med utsläppsrätter, om sådana regler införs. Målet är ett starkt, självförsörjande jordbruk som kan klara sig utan onödiga byråkratiska hinder och som främjar ett levande landsbygds-Sverige





