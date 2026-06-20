Sverigedemokraterna visar upp valaffischer i Spanien

Sverigedemokraterna har satt upp valaffischer på gatorna i den spanska semesterorten Marbella. Affischerna riktar sig mot stockholmare och visar upp budskap som är specialskrivna för att rikta sig till de utlandssvenskar som bor där och de som är där på semester.

Sverigedemokraterna hade satt upp valaffischer på gatorna i den spanska semesterorten Marbella . Hampus, en svensk man, och hans fästmö var på semester i samma ort, där hans föräldrar har en lägenhet.

När Hampus gick i sina egna tankar under promenaden såg han plötsligt Sverigedemokraternas valaffischer. Han trodde först att han hade fått solsting, men när han gick närmare affischerna och läste det finstilta såg han att det var Sverigedemokraterna i Stockholm som låg bakom. Hampus var överraskad att se svensk inrikespolitik i Spanien på en solsemester.

Gabriel Kroon, gruppledare för Sverigedemokraterna i Stockholms stad, berättade att de 40 affischer som satts upp i och runt om Marbella framför allt är en lokalkampanj som riktar sig mot stockholmare. På en av affischerna är det Gabriel Kroon själv som syns, tillsammans med texten





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Sverigedemokraterna Valaffischer Spanien Marbella Stockholmare Utlandssvenskar Politik

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