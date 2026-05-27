Sverigedemokraternas finanser under loppet: höga intäkter och betydande sparmedel

Inför valet tar Affärsvärlden en djupdykning i partiernas ekonomier. Fokus ligger nu på Sverigedemokraterna som har både höga intäkter och ett omfattande sparande. Artklaren belyser också partinets unika finansieringsstruktur med starkt lokalt stöd samt den externa kommentarsfunktionens villkor.

I takt med att valnärringen ökar granskar Afv partiernas ekonomiska styrkor. Denna gång är det Sverigedemokraterna s tur att presentera sina siffror. Partiet, som är det näst största i riksdagen, har också de näst högsta intäkterna i förhållande till valresultatet.

En anmärkningsvärd detalj är det betydande sparandet som SD:håller, en förmögenhet som förvaltas av investeringsintressenter inom partistyrelsen. Partiernas ekonomi uppvisar en tydlig cyklisk mönster som följer mandatperioderna. Under riksdagsvalåren ökar utgifterna kraftfullt, och samtidigt tillströmmer extra statligt stöd och privata donationer. SD skiljer sig också positivt ut genom en finansieringsmodell där den lokala föreningarnas andel är betydligt högre jämfört med andra partier.

Lokala enheter är således en mer central finansieringskälla för Sverigedemokraternas riksorganisation.







