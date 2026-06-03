Sverigedemokraternas Michael Rubbestad misstänkt för barnpornografi

En man med kopplingar till Sverigedemokraterna, Michael Rubbestad, är nu misstänkt för brott mot barnpornografi. Polisen har beslagtogit flera elektroniska enheter under en husrannsakan och utredningen kommer att ta tid.

En svensktalande man med kopplingar till Sverigedemokraterna , Michael Rubbestad , är nu misstänkt för brott mot barnpornografi. Polis en registrerade misstankarna i april och i förra veckan togs han in på förhör.

Efter förhöret släpptes han, men misstankarna kvarstår. Under en husrannsakan beslagtogs flera elektroniska enheter. Hur omfattande materialet är, kan åklagare Lena Körner inte kommentera. Utredningen kommer att ta tid och det är svårt att säga när den kommer att slutföras.

Rubbestad har tidigare varit jämställdhetspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna och har engagerat sig i frågor som rör sexberoende, misstänkliggörande av män i förskolan och trafficking i Kambodja. Efter att ha blivit misstänkt avgick han från alla sina politiska uppdrag under tisdagen och stängdes av från partiet





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Michael Rubbestad Sverigedemokraterna Barnpornografi Utredning Polis

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