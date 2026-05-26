Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson: "Vi kommer inte att acceptera utredningens förslag"

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har kommenterat Styrmedelsutredningens förslag som kommer presenteras under onsdagen. Åkesson skriver till Aftonbladet att partiet inte kommer acceptera utredningens förslag. "Återigen detta fokus på höjda drivmedelsskatter och ökad reduktionsplikt. Sådant där som väljarna sa nej till förra gången och som är röda linjer för oss. Vi kommer inte att acceptera det", skriver han.

Så ser förslagen ut från Styrmedelsutredning en som kommer presenteras under onsdagen, erfar Aftonbladet . Utredningens uppdrag var att analysera vilka styrmedel som kan utformas för att fasa ut fossila bränslen för att nå det långsiktiga nationella klimatmålet till 2045 samt de EU-åtaganden som Sverige har på klimatområdet.

Under onsdagen kommer utredningen presenteras för regeringen och väntas innehålla flera punkter som rör priset på drivmedel. Det handlar om förslag på reduktionsplikt till 2030. Utredningen föreslår 21 procent 2028, 23 procent 2029 och 25 procent 2030. Totalt kommer förslagen betyda 3 kronor dyrare drivmedel vid pump.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson skriver till Aftonbladet att partiet inte kommer acceptera utredningens förslag.

"Återigen detta fokus på höjda drivmedelsskatter och ökad reduktionsplikt. Sådant där som väljarna sa nej till förra gången och som är röda linjer för oss. Vi kommer inte att acceptera det", skriver han





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Styrmedelsutredning Fossila Bränslen Klimatmålet EU-Åtaganden Reduktionsplikt Drivmedelsskatter Sverigedemokraterna Jimmie Åkesson Aftonbladet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SD-ledare Jimmie Åkesson träffar lokalavdelning i Staffanstorp, men riksdagsvalets framgångar diskuterasSD-ledare Jimmie Åkesson har träffat en lokalavdelning i Staffanstorp, men opinionsmätningarna visar att partiet har tappat stöd. Åkesson hävdar att de osäkra väljarna kommer att ge ett besked när vanliga medborgare börjar intressera sig.

Read more »

Josef Fransson kritiserar Tidöreformen om arbetskraftsinvandringSverigedemokraternas riksdagsledamot Josef Fransson är inte nöjd med Tidöreformen om arbetskraftsinvandring, trots att hans eget parti står bakom uppgörelsen. Reformen innebär bland annat undantag för vissa yrkesgrupper från huvudregeln om lönekrav på 90 procent av medianlönen. För en rad yrkeskategorier sänks kravet till 75 procent, vilket motsvarar omkring 27 000 kronor i månaden.

Read more »

Sverigedemokraternas ledamot fast i USA, bullerstöld i Småland, mordförsök i Älvsjö och tränarbytet i Malmö FFSverigedemokraternas riksdagsledamot Patrick Reslow är kvar i USA och kan därför inte delta i dagens omröstningar, vilket fördjupar den pågående konflikten kring kvittningssystemet. Polisen i Östvästra Småland varnar för en bedragare som lockar med bullar för att möjliggöra inbrott i Värnamo, Huskvarna och Jönköping. I södra Stockholm har en man i 60‑årsåldern häktats misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott efter en skottlossning i Älvsjö. Samtidigt har Malmö FF sparkat tränaren Miguel Angel Ramirez efter en svag säsongsstart.

Read more »

Morddom i Malmö, inbrott med bullar, politisk frånvaro och nya transportreformer i SverigeSvensk tingsrätt dömer 37‑årig man till 16 års fängelse för mord med kökskniv i Malmö. Samtidigt varnas polisen för en ny inbrottstaktik med bullar, och Sverigedemokraternas frånvaro i USA påverkar riksdagens kvittningssystem. Regeringen föreslår halverade priser på kollektivtrafikens månadskort, medan Malmö FF avskedar huvudtränaren efter svaga resultat.

Read more »