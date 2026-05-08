Sveriges arbetsmarknad visar stark tillväxt medan börsen uppvisar blandade signaler

Den senaste rapporten visar en betydande ökning av sysselsatta i Sverige, vilket överstiger förväntningarna. Samtidigt ser vi blandade signaler på börsen, med starka resultat för vissa bolag och svaga för andra. Analytiker och VD:ar ger sin syn på marknadens framtid.

Antalet sysselsatta i Sverige ökade med 115 000 personer under den senaste perioden, vilket är en revidering från tidigare uppgifter om en ökning med 178 000 personer.

Denna positiva utveckling överstiger analytikerkonsensus, som enligt Bloomberg förväntade sig en ökning med 65 000 sysselsatta. Den starka arbetsmarknaden speglar en robust ekonomisk tillväxt och förbättrade förutsättningar för både företag och privatpersoner.

Inkassobolaget Intrum är ett intressant fall att följa på börsen. Å ena sidan finns en berättigad krisvärdering på grund av marknadens osäkerhet, medan å andra sidan visar ledningen och styrelseordföranden en stark vilja att navigera genom utmaningarna. Denna dubbla syn på bolaget gör det till en kalejdoskopisk upplevelse för investerare.

Elscooterbolaget Lime har tagit ett stort steg genom att ansöka om en börsnotering i USA. Enligt Pareto Securities ökar denna ansökan sannolikheten för att konkurrenten Voi också ska noteras på börsen inom en snar framtid. Denna utveckling kan ha betydande konsekvenser för marknaden för delade el-scootrar och investerares intresse för sektorn. Serieförvärvaren Karnell har presenterat en stark kvartalsrapport för Q1, med en organisk tillväxt på 13% och tydliga marginalförbättringar.

Aktien har stigit med cirka 20% som en följd av de positiva siffrorna, vilket visar på investerarnas förtroende för bolagets framtida potential. EQL Pharma har däremot upplevt en kraftig nedgång på börsen, med en minskning på nästan 40% efter att bolaget rapporterat svaga kvartalssiffror och skjutit upp lanseringen av viktiga produkter. Denna utveckling har skapat osäkerhet bland aktieägare och investerare.

Amerikanska bankjätten JP Morgan Chases VD Jamie Dimon har varnat för en högre risk för recession än vad marknaden förväntar sig. Hans bedömning bygger på en omfattande analys av de ekonomiska förutsättningarna och kan ha betydande inverkan på investerares beslut och marknadens stabilitet





