Sveriges damlandslag i fotboll misslyckas med att kvala in till VM 2027

Sveriges damlandslag i fotboll misslyckades med att kvala in till VM 2027 i Brasilien. Laget kommer att spela i ett playoff i höst.

Sverige s damlandslag i fotboll misslyckades med att kvala in till VM 2027 i Brasilien. Laget slutade på tredje plats i sin VM-kvalgrupp och kommer att spela i ett playoff i höst.

Detta är inte första gången som Sverige har misslyckats med att kvala in till VM, men förbundskapten Tony Gustavsson är optimistisk om att laget kan ta sig vidare i playoffet. - Det kommer att vara måstematcher, säger lagkaptenen Stina Blackstenius. Sverige har tidigare misslyckats med att kvala in till EM 2025, men herrarnas VM-kval i höstas var en annan historia. De blågula fotbollsherrarna var uträknade, men lyckades ta sig tillbaka till VM genom en playoffbragd.

- Det är en så speciell känsla att få uppleva ett mästerskap, säger Stina Blackstenius om herrarnas resa. Förbundskapten Tony Gustavsson är stolt över att ha en erfaren assisterande förbundskapten i damlandslaget, Niklas Egnell, som också har titeln 'head of performance' i både dam- och herrlandslaget. - Det är fantastiskt, svarar Tony Gustavsson. Det är så bra att ha utbyte mellan landslagen och han är inte den enda som dubbeljobbar.

Vi har haft kockar som gör det. Vi har haft analytiker som gör det. Vi har haft sjukgymnaster som gör det. Det som förbundet gör nu är att använda expertis i båda landslagen, utbyta erfarenheter.

I tankarna är Gustavsson redan i VM nästa år: - Det är så bra att ha utbyte mellan landslagen, säger Tony Gustavsson om dubbeljobbande Niklas Egnell. Sverige kommer att möta en gruppvinnare eller en av de två bästa tvåorna från C-divisionen i ett första dubbelmöte i oktober. Vid vinst där väntar ytterligare ett dubbelmöte om en VM-biljett, mot på pappret tuffare motstånd, i november-december.

I det första dubbelmötet väntar ett lågt rankat lag: Ungern, Rumänien, Belarus, Grekland, Kroatien, Kosovo, Kazakstan eller Litauen





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