Sveriges damlandslag i kvalspänning före avgörande match mot Danmark

Sverige står inför en avgörande VM-kvalmatch mot Danmark. Tony Gustavsson och det unga laget måste hantera press och osäkerhet kring klassiska spelare. Kvalsystemet ger en backupplan, men fokus ligger på att direkt kvalificera sig för VM i Brasilien. Det handlar om att ta den sista chansen och försvara den svenska damfotbollens starka Historically.

Tony Gustavsson har hela tiden varit tydlig med en sak. Det här gruppspelet skulle avgöras i juni. Därför är det ingen överraskning att Sverige står här nu, med en direktplats till VM inom räckhåll och en gruppfinal mot Danmark som väntar.

Men det finns en avgörande skillnad mellan att vara förberedd på situationen och att veta hur man hanterar den. Nej, VM-drömmen är inte över vid en förlust. Kvalsystemet är generöst mot lagen i A-divisionen. Sverige kommer fortfarande att få chansen att spela sig till Brasilien.

Tuffare väg Efter ett första kvalmöte mot motstånd från C-divisionen eller någon av de bästa grupptvåorna där väntar ett avgörande dubbelmöte mot ett lag som tagit sig fram genom den betydligt tuffare vägen. I skrivande stund skulle det till exempel kunna vara Polen med Ewa Pajor. Belgien under Elisabet Gunnarsdottir. Ett framstormande Portugal eller varför inte EM-kvartsfinalisterna Schweiz.

Men det finns också smärtsamma minnen från Schweiz, där den Blågula OS-drömmen krossades. För när man lyssnar på Tony Gustavsson går det att höra att han fortfarande håller på att lära känna sitt eget lag. Den svenska startelvan går i stort sett redan att läsa mellan raderna. Smilla Holmberg har gjort högerbacksplatsen till sin.

Anna Sandberg ser ut att vara lika självklar på den andra kanten. Filippa Angeldahl och Julia Zigiotti Olme har vuxit fram som ett radarpar centralt, där den senare redan fått uppdraget att spela fysiskt mot Pernille Harder om den danska stjärnan kommer till spel. Johanna Rytting Kaneryd är ett förstaval till höger när hon är frisk. Monica Jusu Bah har fått förtroendet till vänster gång efter gång.

Gustavsson har betonat att Felicia Schröder gjorde sin bästa landskamp hittills mot Danmark senast när hon spelade som tia. Det mesta känns etablerat. Nathalie Björn skulle bli den nya försvarsgeneralen i det här landslaget, men i stället har hon missat hela VM-kvalet. Det säger något om betydelsen av de här dagarna.

Sedan Magdalena Eriksson avslutade landslagskarriären har det nästan gått troll i Sveriges mittbacksbesättning. Elma Junttila Nelhage, 23, klev fram som en lösning men har även hon fått lämna återbud på grund av skada. Två spelare som aldrig har startat en landskamp ihop. Och kanske är det också därför Gustavsson stod i en steril konferenssal på ett hotell här i Odense och pratade så öppet om vad som händer om Sverige inte lyckas vinna.

Om det här unga laget inte är redo för den pressen, då får erfarenheten bli en del av resan mot höstens playoff. För playoff handlar inte längre om att spela bra fotboll. Om att vinna när konsekvenserna av ett misslyckande hänger över varje passning och där vet ingen hur det här svenska landslaget kommer att reagera. För Sverige har aldrig missat ett VM på damsidan.

Nu ligger ansvaret hos ett landslag som fortfarande växer, fortfarande lär sig och fortfarande söker sin slutgiltiga form. Då handlar det om att ta den sista chansen. Om att vinna matcher där ett misstag kan bli ödesdigert. Om att försvara en historia som ingen svensk damlandslagsgeneration tidigare har behövt försvara.

Sverige vill skriva en betydligt enklare berättelse. För visst finns det fortfarande en räddningsplanka om allt går fel. Frågan är bara om någon verkligen vill klamra sig fast vid den hela vägen till Brasilien





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