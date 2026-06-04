Sveriges dolda rasistiska förflutna och nutida försök att tona ner extremism

En djupgående analys av hur rasism har förankrats i svensk kultur sedan 1970‑talet, hur politiska och mediala aktörer hanterar begreppet islamofobi och den aktuella kontroversen kring den högerextrema aktivisten Nick Alinia i SVT:s program.

När jag på 1990‑talet började studera rasism var det tydligt att den svenska allmänhetens kunskap om frågan var både naiv och ytlig. På den tiden uppfattades rasism främst som en fysisk handling - blanketter som "skinnbulor" som slängde förolämpningar mot personer med mörk hud.

Orden n‑ordet och liknande nedlåtande epitet krävdes för att markera vad som ansågs vara ett ideologiskt våld, och dessa uttryck hade fortfarande en stark chockvåg. Samtidigt kunde en monark, till exempel kung Carl XVI Gustav år 1992, delta i spektakel där vit makt‑symbolik och band med extremistiska kopplingar framträdde i media utan att mötas av någon offentlig fördömelse. Detta visar att Sverige hade en förhistorisk fas av normaliserad rasism, där även den nationella identiteten verkade oförenlig med rasistiska företeelser.

På 1970‑talet marknadsfördes Sverige ofta som världens mest antirasistiska land, men bakom fasaden fortsatte en underström av nazistiska sympatier i vissa kretsar, långt efter att Förintelsen lagt sig som en historisk sanning. Trots att det under slutet av 1990‑talet började tala om strukturell diskriminering och ett skifte från "hudfärgsmätning" till kulturkritik, verkade orden "Sverige" och "rasism" fortfarande inte kunna förenas i det kollektiva medvetandet.

Samtidigt ökade stödet för Sverigedemokraterna, och samtal om rasism förblev ytligt - som om nya kunskaper bara skulle spridas på en fernissa av kortvarig uppmärksamhet. Under 2010‑talet återuppstod grupptänkandet kring hudfärg, nu soused av en progressiv identitetspolitik som ofta bara blev en "läpparnas bekännelse" utan verklig handling.

I debatter togs experter med bakgrund inom rasstudier bort om de hade "fel" hudfärg - i de här fallen vita forskare - och ersattes med deltagare som främst kunde visa upp en visuell representation av mångfald. En märkbar förändring kom när den svenska regeringen nyligen avskaffade begreppet "islamofobi" utan större protest.

Detta ord hade spelat en viktig roll i att precisera nya former av rasism, och dess borttagning kan ses som ett försök att förenkla eller sudda ut den komplexa dynamiken. I samma period har media, särskilt public service‑kanalen SVT, hamnat i centrum för kontroverser. Det har kommit fram att en högerextrem aktivist, Nick Alinia, är inbjuden till den kommande säsongen av programmet "Invandrare för svenskar".

Alinia har tidigare uppvisat öppet rasistiska beteenden, som att spela den nazistiska sången "Ausländer raus" och göra vit‑maktsymboler, vilket han framställer som en "bra melodi" och som en del av en "skojig" miljö. Sådana handlingar blottlägger en brist i både mediekontroller och den politiska viljan att tydligt fördöma extremism. Trots att den offentliga debatten ofta fokuserar på balansen mellan olika politiska ståndpunkter, är det tydligt att extremistiska röster fortfarande får en plattform under förevändning av neutralitet.

Sverige har ännu inte nått ruta ett i kampen mot rasism och den hotande demokratidröjningen som den medför. Även 1992, när kungens livvakter var tvungna att avlägsna honom från en demonstration på Fryshuset på grund av nynazisters spelning av "Ausländer raus" och deras vit‑maktsgester, visar på en historisk återkommande tolerans för extremistiska uttryck. Att regeringen och stora medieinstitut nu väljer att tona ner eller eliminera viktiga begrepp som "islamofobi" riskerar att normalisera den historiska glömskan.

En sann förändring kräver mer än ytligt samtal; den kräver ett djuptgående och systematiskt arbete för att konfrontera både historiska och nutida manifestationer av rasism och vit makt‑ideologi.





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