Sveriges fördolda Sverige: Mellan klassiska berättelser och det nya våldets tystnad

En analys av hur svensk kultur och journalistik fortsätter att romantiska överklassens och arbetarklassens historia samtidigt som de moderna samhällsproblemen med gängvåld och segregation bara berörs ytligt. Artikeln jämför de välkända skildringarna av internatskolor och arbetarideal med den ofta förbisedda verkligheten för många i dagens Sverige, där våld och trakasserier är vardagliga men sällan ingående utforskade.

I Sverige är vi vana vid ingående beskrivningar av hur överklass ens barn beter sig som svin, slår varandra och ibland faktiskt kommer undan med det.

Tre internatskolor dominerarオリジナル: Grenna, Sigtuna och Lundsberg. Få skolor har fått lika mycket uppmärksamhet, både i journalistiken och i skönlitteraturen. Romanen Ondskan från 1981, som skildrade livet på en brutal internatskola fylld av pennalism och hierarkier, blev en stor succé. Agnes Hellströms bok Att vara utan att synas: om riksinternaten Lundsberg, Sigtuna och Grenna (2014) är en av många fackböcker som granskat överklassens skolor.

Titeln på Hellströms bok blev dock ofrivilligt lite av en parodi på hela genren. Få skolor har i Sverige setts lika mycket, år efter år, som just Lundsberg, Sigtuna och Grenna. Det finns en annan kategori av berättelser som ligger i samma kategori som internatskolorna och den överklass som skickar dit sina barn - skärskådad och genomlyst ned till minsta detalj.

DN-skribenten Björn af Kleen skrev i boken Jorden de ärvde (2009) om en adel som, med hans egna ord, var "en seg, slug, rik och politiskt potent grupp av framgångsrika lantbruksföretagare och politiska lobbyister". I modernitetens Sverige, som växte fram under 1900-talet, skulle religion, kyrka, överklass och adel, ja, allt som kunde förknippas med det gamla hierarkiska Sverige, kläs av och avpolletteras. Att "slå uppåt", som det heter, var inte bara oproblematiskt; det har varit, och är, en dygd.

Det är självklart i ett Sverige vars självbild under 1900-talets andra hälft blev det jämliga idealsamhället. Det känns tryggt och hemtamt med de här välbekanta skildringarna av Sverige, lite som att blicka mot sin egen släkt och snacka lite skit om den där farbrorn som på julmiddagen efter några glas uttrycker sig smårasistiskt och bigott. Men han är ändå en släkting i minoritetsställning, en ledsam rest från det förflutna som saknar inflytande över särskilt mycket.

Den andra sidan av den här trygga och välbekanta skildringen av Sverige är arbetarklassromantiken. Det är förstås inte bara några lyckliga berättelser och nostalgiska känslor det handlar om. Livet var hårt, och alkoholism var inte ovanligt. Det finns något vackert, anspråkslöst och vemodigt över skildringarna, vare sig de återfinns i musiken, skönlitteraturen eller reportagen.

Människorna slog uppåt medan överklassen bortskämt grisade och sparkade nedåt. Genren är väl egentligen som starkast på västkusten och i Göteborg. Här byttes på 1900-talet stadens aristokratiska självbild med mecenatfamiljer ut mot varvens och Majornas strävsamma arbetarideal. Nu är det ett romantiskt skimmer över det hela med rutiga skjortor, skägg och enkla liv.

Men hur många gånger kan man egentligen nagelfara Lundsberg innan det blir, tja, lite tjatigt? Och hur många gånger ska det bohemiska idealet romantiseras innan det också blir slitet? Står inte Sverige med sina makthierarkier och konflikter kvar i ett evigt 1950-tal? Dessa är genrer som är välbekanta och trygga för det etniskt svenska majoritetssamhället; de ligger nära den egna historieskrivningen, som går att ta på och relatera till.

Det är också berättelser och kultur som är fast förankrade i 1900-talets politiska strid mellan högern och socialdemokratin, med beståndsdelar som klasskamp, arbetarvillkor och överklassens privilegier. Men året är 2026. Varvens och internatskolornas Sverige är faktiskt inte lika aktuellt, och de säger inte mycket om Sverige. Framför allt så säger de inte mycket om det nya våldet, makten och förtrycket som präglar många liv i Sverige.

Och även om skildrande av det "nya Sverige" med hedersvåld, gängkrig och segregation har blivit alltmer närvarande det senaste decenniet, så är det som om det sker pliktskyldigt och inte lika ingående som de traditionella beskrivningarna. Man förmår förklara "vad" som sker, men sällan "varför". Så man får känslan av att det finns en hel fördold värld bakom de korta berättelserna om lidande i det samtida Sverige.

Det är en artikel om en liten butik i Hässelby som terroriseras av ett lokalt gäng. Snatterier, trakasserier, våld och hot hör till vardagen.

"Vi orkar inte längre", säger butiksägaren Ash. Han berättar att en man i trettioårsåldern ska ha kommit in och sagt att "ungdomsgänget ska få cigaretter om de vill ha det", annars skulle Ash få "problem". Han har gjort 17 polisanmälningar, men inget har blivit bättre. Vilket öde och liv, man anar många nivåer av mörker i den här korta berättelsen, en värld så nära men ändå så avlägsen.

Det här är det nya Sverige och det har sina egna problem, ofta på behörigt avstånd från majoritetssamhället som söker tillflykt till traditionella, etniskt svenska skildringar av makten och samhället. Det är också en historia om detta Sverige i krimjournalistiken eller i, inte sällan, våldsglorifierande hiphop. Mer närgångna skildringar finns förstås även i rapporter och studier, som den som Näringslivets forskningsinstitut Ratio nyligen gjorde





GoteborgsPosten / 🏆 45. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Internatskolor Överklass Arbetarklassromantik Gängvåld Segregation Svensk Identitet Klasskamp Krimjournalistik Hiphop Samhällsproblem

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kriget mellan USA och Iran: Fredsavtalet nära men Hormuzsundet en knäckfrågaUSA och Israel attackerade Iran den 28 februari 2026 och dödade ayatolla Khamenei. Iran svarade med motattacker. Världen väntar på ett fredsavtal där blockaden av Hormuzsundet är central. Samtidigt pågår strider i Libanon och nya attacker mot Hormuzsundet.

Read more »

Hien stoppades från Sveriges VM-party: 'Mycket ångest' - SverigeSTOCKHOLM. Isak Hien missade Sveriges VM-kvalfinal. Och var tvungen att resa hem till Italien inför avgörandet. - Efter många om och men fick jag tyvärr inte vara kvar, säger mittbacken.

Read more »

Jämförelse mellan amerikansk och dansk version av Speak No EvilEn genomgång av skillnaderna mellan den amerikanska remaken av Speak No Evil och det danska originalet, med fokus på skådespelaren James McAvoy och filmernäska.

Read more »

USA: Produktiva samtal mellan Libanon och Israel – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »