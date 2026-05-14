Sveriges första militära satellit har börjat leverera bilder

Sveriges första militära satellit, tillverkad av amerikanska Planet Labs, har börjat leverera bilder efter att ha skickats upp i rymden för knappt två veckor sedan. De första bilderna visar bland annat Gotland från en höjd på 515 kilometer. Planet Labs bistår inledningsvis i hanteringen av satelliten, men den ska på sikt helt styras av försvaret.

För knappt två veckor sedan skickades Sveriges första egna militära satellit upp i rymden. Nu har den börjat leverera bilder. Satelliten tillverkades av amerikanska Planet Labs och skickades med hjälp av Space X upp i Kalifornien den 3 maj, tillsammans med två andra satelliter.

Nu har bilder från satelliterna delats av Planet Labs för första gången, vilket Expressen rapporterat om. De visar bland annat Gotland från 515 kilometers höjd. De närmsta åren ska ett tiotal militära satelliter skjutas upp, en del av dem från Planet Labs och en del från finländska tillverkaren ICEYE. Planet Labs bistår inledningsvis i hanteringen av satelliten, men den ska på sikt helt styras av försvaret.

Planen är att kunna skjuta upp satelliter från Esrange i Kiruna, men det går inte i dagsläget





