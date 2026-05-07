Sveriges försvarsberedskap under press: En kritisk analys av byråkratisk långsamhet i skuggan av Ryssland

En djupgående analys av varför Sveriges nuvarande metod för försvarsplanering är för långsam och riskabel i ett läge där Europa står inför ett kritiskt säkerhetspolitiskt fönster.

Europa står inför en av sina mest kritiska perioder i modern tid. Säkerhet spolitiska experter lanserar nu allvarliga varningar om att Vladimir Putin kan ha ett tidsfönster på knappt två år för att genomföra aggressiva handlingar mot Europa i syfte att splittra Nato och underminera den västliga enigheten.

Denna sårbarhet förstärks av den politiska instabiliteten i USA, där Donald Trumps inställning till sina allierade har skapat en djup osäkerhet kring giltigheten av Natos artikel fem. Frågan om USA faktiskt skulle intervenera vid en attack mot en europeisk partner är inte längre en självklarhet, utan ett frågetecken som hänger över hela kontinenten. Trots att medvetenheten om behovet av ett starkare, självständigt europeiskt försvar har ökat, rör sig uppbyggnaden i ett tempo som inte matchar hotets brådska.

I Sverige ser vi en paradoxal situation där hotbilden är akut men försvarspolitiken fortsätter att följa gamla, långsamma mönster. Regeringen har återinfört försvarsberedningen, en konstruktion som är typiskt svensk i sin strävan efter konsensus och bred politisk förankring. Genom att låta elva politiker från riksdagens försvarsutskott och ett sekretariat från försvarsdepartementet analysera läget och ta fram en femårsplan, riskerar man att prioritera politisk harmoni framför militär effektivitet.

Kritiker menar att denna slutna process leder till ett farligt grupptänkande där ansvarsförhållandena blir oklara och där viktiga diskussioner lyfts bort från den öppna riksdagspolitiken. När beslut fattas i slutna rum försvinner möjligheten att öppet väga olika förslag mot varandra, vilket är fundamentalt i en fungerande demokrati och i en effektiv försvarsplanering. Vidare leder strävan efter total enighet ofta till en form av politisk kohandel, där strategiska beslut ersätts av detaljstyrning och utbyten av olika slag.

Det kan handla om att ett parti accepterar ett visst försvarsobjekt i utbyte mot ett annat, vilket skapar ett försvar baserat på politiska kompromisser snarare än på faktiska militära behov. Denna brist på strategisk riktning syns tydligt i Sveriges historik, där försvarsbesluten har ändrats i snabb takt. Vi har rört oss från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar, för att sedan vända om igen.

Värnplikten har avskaffats och återinförts, och den säkerhetspolitiska kompassen har svängt från att se EU som den primära arenan till att ansöka om medlemskap i Nato. Denna brist på kontinuitet gör att försvarsbeslut knappt hinner implementeras innan nästa order om kursändring kommer. För att möta dagens hotbild krävs en radikal förändring i hur Sverige planerar sitt försvar. Det är dags att dra en skarp gräns mellan det politiska ansvaret och den militära professionen.

Politikernas roll bör vara att definiera de övergripande förmågemålen och fastställa den budget som krävs för att nå dem. Hur dessa mål sedan uppnås i praktiken måste överlämnas till Försvarsmakten och dess experter. Att låta politiker i en beredning grupparbeta fram detaljerna i ett försvar är en lyx vi inte längre har råd med.

Vi befinner oss i ett läge där en enda felbedömning från Kremls sida kan leda till krig, och i en sådan verklighet är tid den mest värdefulla resursen. Försvarsberedningen bör därför läggas ner omedelbart för att ge plats åt en snabbare, mer transparent och professionellt ledd försvarsplanering som kan reagera i realtid på ett föränderligt omvärldsläge





