Sveriges klimatutsläpp minskade med tre procent 2025

Naturvårdsverket konstaterar att nuvarande styrmedel inte räcker för att nå klimatmålen och att ytterligare åtgärder krävs.

Sverige s klimatutsläpp minskade med tre procent 2025 jämfört med 2024, enligt siffror från Naturvårdsverket . Myndigheten konstaterar att nuvarande styrmedel inte räcker för att nå klimatmålen och att ytterligare åtgärder krävs.

Den största utsläppsminskningen skedde inom inrikes transporter och arbetsmaskiner, främst på grund av den återinförda reduktionsplikten. Trots minskningen kompenserar den inte för ökningen av utsläpp på sju procent under 2024. Sverige bedöms inte nå sina EU-åtaganden enligt ansvarsfördelningsförordningen (ESR), EU-regelverket för att fördela och styra nedskärningar i utsläpp. Anledningen är att den tidigare sänkningen av reduktionsplikten och drivmedelsskatterna ledde till minskad inblandning av biobränsle och ökad trafik.

Dessutom är elektrifieringstakten för vägtrafik och arbetsmaskiner långsam. Naturvårdsverket räknar med ett totalt underskott på 13,1 miljoner ton till ESR-åtagandet 2030, vilket innebär att avståndet till målet ökar. Det är kort om tid kvar till 2030 och styrmedel behöver komma på plats snarast, särskilt inom transportsektorn, enligt Stefan Nyström, chef för avdelningen för klimat och luft. Klimatutsläppen i Sverige uppgick 2025 till omkring 46,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter, en minskning på 1,3 miljoner ton jämfört med 2024





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