Sveriges näringslivstoppar förenas i historiskt initiativ för att bryta ungas utanförskap

Tunga näringslivsprofiler lanserar Forum för innanförskap för att tackla kompetensbrist och ge 100 000 unga nya vägar in i arbetslivet genom strategisk samverkan.

En grupp av Sveriges mest inflytelserika näringsliv sprofiler har gått samman för att lansera Forum för innanförskap, en storskalig satsning som syftar till att motverka utanförskap bland landets unga.

Initiativtagarna, som består av Daniel Sachs från P Capital Partners, Åsa Bergman från Sweco, Peter Wallenberg Jr från Wallenbergstiftelserna, Caroline Berg från Axel Johnson och Carl Bennet från CBAB, ser en alarmerande risk att kompetensbristen inom viktiga yrken ska hämma Sveriges framtida tillväxt. Genom att mobilisera näringslivet hoppas de kunna vända den negativa utvecklingen och skapa nya vägar in i arbetslivet för den unga generationen. Peter Wallenberg Jr betonar att frågan om innanförskap är avgörande för landets framtid. Han menar att när företag engagerar sig på lång sikt stärks inte bara enskilda individer utan hela samhällsstrukturer. Initiativet handlar om att gå från kortsiktiga projekt till en nationell infrastruktur som bygger kunskap och samverkan. Daniel Sachs understryker att det som tidigare saknats är struktur och samordning i skala. Forumets ambition är att samla beprövade metoder och sprida dessa för att skapa en reell skillnad. Målet är ambitiöst: att samla 1 000 företag som under en tioårsperiod ska göra en konkret insats för 100 000 unga människor. Redan nu har 75 av Sveriges största bolag, inklusive Ericsson, ABB, Astra Zeneca och H&M, anslutit sig till plattformen för att bidra med sin kompetens och sina resurser. Kompetensbristen utgör en strategisk utmaning för svenskt näringsliv, och initiativtagarna kopplar detta direkt till behovet av ökad inkludering. Carl Bennet konstaterar att dagens system inte räcker till för att lösa matchningsproblematiken på arbetsmarknaden. Genom att öppna dörrar och erbjuda unga chansen att lära sig entreprenörskap inifrån, vill de synliggöra möjligheter som annars förblir dolda. Åsa Bergman från Sweco lyfter fram vikten av att ställa krav och visa förtroende för de unga, vilket är en nyckelfaktor för att aktivera den dolda potentialen. Genom att implementera modeller där högstadieelever från utsatta områden får praktisk erfarenhet via deltidsarbete, hoppas forumet kunna sänka trösklarna till arbetsmarknaden avsevärt. Denna satsning representerar ett skifte där näringslivet tar ett tydligare ansvar för att omvandla problembeskrivningar till verklig agens och långsiktig samhällsnytta för hela Sverige





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Forum För Innanförskap Kompetensförsörjning Näringsliv Arbetsmarknad Ungas Utanförskap

United States Latest News, United States Headlines

