Sveriges Oscar Sundqvist skadas i VM-kvartsfinalen mot Schweiz

Sveriges Oscar Sundqvist ligger skadad på isen efter en knätackling från Schweiz Timo Meier i VM-kvartsfinalen. Tre Kronor-forwarden kom aldrig tillbaka i spel när det blev en blågul 1-3-förlust. Det var en hård match med många skador och utvisningar.

Bild: Anders Wiklund/TT Tre Kronor-spelarna rasar mot domarna efter skadorna på lagkaptenen Oliver Ekman-Larsson och forwarden Oskar Sundqvist i VM-kvartsfinalen mot Schweiz. De blågula spelarna var besvikna efter 1-3-förlusten mot värdnationen Schweiz i innandömet av Swiss Life Arena i Zürich och uttåget i ishockey-VM. Men framför allt handlade eftersnacket om två fula smällar, på backen Oliver Ekman-Larsson och forwarden Oskar Sundqvist - båda fick avbryta matchen i den andra perioden på grund av skador.

Sundqvist åkte på en knätackling från New Jersey-stjärnan Timo Meier, men domarna valde att inte videogranska situationen och schweizaren åkte i stället ut för crosschecking. Efter påkörningen gruffade Albert Johansson med Meier och även han blev utvisad. - Det ser ut som en knätackling ganska solklart. Domarna vill inte hålla med om det överhuvudtaget, säger Edmontonbacken Mattias Ekholm.

- Jag vet inte om de blev rädda efter att de tog en femma i första (perioden) att nu ska vi inte balla ur här eller vad det är, fortsätter Ekholm. I den första perioden fick Dean Kukan ett matchstraff för en crosschecking i ansiktet på succéjunioren Ivar Stenberg, som också tror att domarna vek ner sig för trycket från de 10 000 åskådarna. - De vågar inte gå emot publiken.

De hade tagit en femma och vågar inte ta en till, säger 18-åringen. - Man kan ju titta på båda de situationerna, både med Oliver och Oskar och så kan man verkligen känna att det är ganska imponerande att vi inte får en sekund powerplay ur de två situationerna. Det hade ju kunnat vara tre matchstraff. Det tror jag inte jag har varit med om så ofta, säger Mattias Ekholm.

Under det fem minuter långa numerära överläget efter Kukans matchstraff skickade just Oskar Sundqvist in 2-0 för Sverige med skridskon efter att Linus Karlsson tidigare gett Sverige ledningen i den första perioden. - Givetvis momentum för dem att döda av utvisningen i stället för att vi får 2-0.

- Det är ju aldrig okej för ett svenskt landslag i ishockey att åka ut i en kvartsfinal sedan får vi vara ödmjuka inför vilka vi möter och den truppen vi ställer på isen, säger Mattias Ekholm. Sveriges Jacob de la Rose tar ett grepp på Schweiz Calvin Thürkauf och i mitten syns Mattias Ekholm. Bild: Anders Wiklund/TT Juniortrion Viggo Björck, Ivar Stenberg och Jack Berglund deppar efter 1-3-förlusten mot Schweiz i VM-kvartsfinalen i Zürich. Bild: Anders Wiklund/T





