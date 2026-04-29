Sveriges passivitet i FN hotar kärnvapennedrustningen

Sveriges regering riskerar att urholka icke-spridningsavtalet genom sin passivitet vid FN:s översynskonferens. Utrikesminister Maria Malmer Stenergards frånvaro markerar en förändring i Sveriges utrikespolitik, där kärnvapennedrustning inte längre är en prioritet. Artikeln diskuterar konsekvenserna av denna förändring och behovet av ett nordiskt initiativ för kärnvapennedrustning.

Sverige s roll som en av de mest profilerade rösterna för kärnvapen nedrustning står på spel. Under decennier har Sverige varit en drivande kraft för att främja en värld fri från kärnvapen , men nu hotas denna position av regeringens passivitet.

När FN håller sin översynskonferens för icke-spridningsavtalet i maj väljer utrikesminister Maria Malmer Stenergard att inte närvara, vilket är första gången sedan 1995. Detta är ett tydligt tecken på att regeringen inte prioriterar kärnvapennedrustning. Sverige har historiskt sett varit en stark förespråkare för nedrustning, från Olof Palmes initiativ om en kärnvapenfri zon i Norden till Carl Bildts arbete för att minska de utplacerade kärnvapnen i Europa.

Men i den senaste utrikespolitiska deklarationen saknades kärnvapennedrustning som en prioritet, vilket markerar en fundamental förändring i Sveriges utrikespolitik. Samtidigt diskuteras möjligheten till ett fördjupat europeiskt kärnvapensamarbete, vilket strider mot Sveriges tidigare princip om att kärnvapen aldrig får användas igen. I en tid då kärnvapenstater bryter mot icke-spridningsavtalet genom upprustning och minskad transparens, är Sveriges roll avgörande. När stater som Sverige börjar acceptera en kärnvapenbaserad säkerhetslogik försvagas avtalets politiska tyngd och risken för att kärnvapen återigen kan användas ökar.

Diskussioner om europeiska kärnvapen och gemensamma kärnvapensamarbeten riskerar att normalisera kärnvapen i europeisk säkerhetspolitik, vilket undergräver icke-spridningsavtalet och de europeiska staternas trovärdighet. Världen vet om de katastrofala konsekvenserna av kärnvapen, vilket borde vara tillräckligt för Sveriges regering att ta konkreta steg för att stärka avtalet. Det är hög tid för ett gemensamt nordiskt initiativ för kärnvapennedrustning, inklusive ett nationellt juridiskt bindande förbud mot införsel, placering eller transitering av kärnvapen.

Sverige måste återta sin roll som en tydlig röst för nedrustning, annars riskerar vi att underminera den globala normen mot kärnvapen. I en tid där risken för kärnvapenanvändning ökar har vi inte råd med otydlighet. Sverige måste visa tydligt stöd för icke-spridningsavtalet och arbeta för en värld fri från kärnvapen





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Irans utrikesminister ska träffa Putin – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Fotboll: Blågula oron: VM i fara för playoff-hjälten – Allt om Sveriges väg till VMFölj SVT Sports liverapportering och matchbevakning om det svenska herrlandslagets väg till VM.

Read more »

– Krisen i Mellanöstern – Araghchi tackar Putin för stödI dag har Irans utrikesminister diskuterat kriget med Rysslands president Vladimir Putin.

Read more »

Fotboll: Svenskt glädjebesked: Johansson spelade 90 minuter – Allt om Sveriges väg till VMFölj SVT Sports liverapportering och matchbevakning om det svenska herrlandslagets väg till VM.

Read more »

Fotboll: Uppgifter: Gula kort stryks efter VM-gruppspelet – Allt om Sveriges väg till VMFölj SVT Sports liverapportering och matchbevakning om det svenska herrlandslagets väg till VM.

Read more »

– Han lämnar Sveriges Eurovision-rösterDet blir KAJ-medlemmen Jakob Norrgård som lämnar Sveriges röster i Eurovision Song Contest.

Read more »