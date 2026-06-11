Sveriges reservelva under onsdagens träning

Under onsdagens stängda träning hade Sverige en lång stängd taktisk träning. Sportbladets fotograf Pontus Orre fångade assisterande förbundskapten Sebastian Larsson på bild i slutet av den kvart som var öppen för media. I sin hand höll han en lapp med vad som ser ut att vara Sveriges reservelva under träningen. Den är uppställd i 4–4–2, samma formation som Tunisien använt i VM-genrepen mot Österrike och Belgien. Om bilden faktiskt visar reservelvan skulle det kunna innebära att Sverige ställer upp på följande vis mot Tunisien.

Under onsdagens stängda träning hade Sverige en lång stängd taktisk träning. Sport bladets fotograf Pontus Orre fångade assisterande förbundskapten Sebastian Larsson på bild i slutet av den kvart som var öppen för media.

I sin hand höll han en lapp med vad som ser ut att vara Sveriges reservelva under träningen. Den är uppställd i 4–4–2, samma formation som Tunisien använt i VM-genrepen mot Österrike och Belgien. Elvan består av Jacob Widell Zetterström i mål och en backlinje med Herman Johansson, Eric Smith, Carl Starfelt och Daniel Svensson. På mittfältet finns Lucas Bergvall till höger, Mattias Svanberg och Besfort Zeneli centralt och Taha Ali till vänster.

På topp står Anthony Elanga och Gustaf Nilsson uppskrivna. Om bilden faktiskt visar reservelvan skulle det kunna innebära att Sverige ställer upp på följande vis mot Tunisien: Alexander Bernhardsson, Victor Nilsson Lindelöf, Isak Hien, Gustaf Lagerbielke, Gabriel Gudmundsson/Elliot Stroud Gabriel Gudmundsson saknades på gårdagens träning på grund av sjukdom, men är given i startelvan om han är frisk. Ken Sema finns som alternativ, men under tisdagens öppna träning var det Elliot Stroud som tränade med den förmodade backlinjen.

På en annan bild ser man också, vad som ser ut som HE, vilket alltså innebär Hjalmar Ekdal vid sidan om det förmodade reservlaget. Vågar man lita på Potter – eller lurar han oss





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Sveriges Reservelva Träningsbild VM-Premiär Tunisien Formation Backlinje Mittfält Toppspelare Potter Lurar Oss

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