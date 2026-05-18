Sverige är idag beroende av mineralgödsel som innehåller importerade råvaror och fossiler tillverkade ämnen. Om tillgången på kvävegödsel plötsligt attna kan minskas av klyschor redan inom en odlingssäsong, vilket är en allvarlig lucka i Sveriges totalförsvaret. Det saknas en sammanställt strategi över hur växtnäringen kan säkras i kris eller krig, trots att Sverige är, vad gäller mineralgödsel, till 100 procent importberoende. För att förbättra denna situation krävs en strategisk och planerad planering av växtnäringsförsörjning. Den nationella strategin för växtnäring bör att ses till en del av Sverige’s totalförsvaret och inkluderar en specifik målsättning med en viss födelseGaming av resursflöden vid ny- och ombyggnad i städer samt Vangden av befintliga reningsverk. För att förbättra matproduktionen måste förutsättningarna för kväveåtervinning i dagens reningsverk, liksom ny- och ombyggnad av städer är sortränade och sorterade för källsorteringar. För att bygga upp ett hållbart system för växtnäring måste arbetet vidtas nu!

Sveriges jordbruk beror på mineralgödsel som tillverkas av importerad råvara och fossil energi. Om tillgången på vätegödsel försvinner minskar skörden inom en odlingssäsong. Trots detta saknar Sverige en sammanordnad strategi för hur växtnäring en ska säkras i en kris eller krig, vilket är en allvarlig lucka i totalförsvaret .

Sverige är, vad gäller mineralgödsel, helt beroende av import. Det gör matproduktionen sårbar för geopolitiska konflikter, störda transporter och exportrestriktioner. Samtidigt finns en stor del av lösningen inom landets gränser. Växtnäring cirkulerar i samhället, främst i stallgödsel och vårt avlopp, och också i industriella restflöden och matavfall.

Dessa flöden behöver tas till vara bättre och förädlas till säkra och attraktiva gödselprodukter





