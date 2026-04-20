Sveriges storsatsning på nattåg väcker både hopp och kritik

Trafikverket har skrivit avtal om 91 nya nattvagnar till norra Sverige. Medan regeringen ser satsningen som en modern framtidssäkring, kritiserar experter de valda kupélösningarna för att vara otidsenliga och dyra.

Sverige rustar nu för en ny era inom järnväg strafiken med en omfattande satsning på nattåg till övre Norrland. Vid en ceremoni på Stockholms centralstation presenterades kontraktet med den spanska tågtillverkaren Talgo , som omfattar 91 moderna nattvagnar. Projektet kompletteras av tio lok från Siemens, vilket utgör en betydande investering i landets infrastruktur och hållbara resande.

Infrastrukturminister Andreas Carlson betonade under kontraktsskrivningen att de nya vagnarna är både moderna och robusta, vilket ska säkra nattågstrafikens framtid under lång tid framåt. De nya vagnarna introducerar innovativa lösningar, däribland små singelkupéer där sittplatser smidigt kan fällas ut till sängar, vilket prioriterar passagerarnas behov av rymlighet, avskildhet och bekvämlighet under resan. Satsningen sker i en tid då nattåg upplever en renässans i stora delar av Europa, driven av ett ökat miljömedvetande och en önskan om bekvämare resealternativ än flyget. Trots denna positiva trend finns det kritiska röster. Tågentusiasten och experten Mark Smith riktar skarp kritik mot den svenska strategin. Han ifrågasätter valet av de mer utrymmeskrävande och sannolikt dyrare singelkupéerna och fyrbäddskupéerna. Enligt Smith riskerar dessa lösningar att avskräcka priskänsliga resenärer. Han pekar på att moderna resenärer år 2026 sannolikt inte kommer att vilja dela sovkupé med främlingar, en utveckling som han menar att de svenska beslutsfattarna har missat i sin planering. Detta står i kontrast till exempelvis österrikiska ÖBB, som satsat på mer effektiva minikabiner inspirerade av japanska kapselhotell. Roberto Maiorana, generaldirektör på Trafikverket, försvarar beslutet och betonar att man har vägt in flera olika lösningar för att maximera passagerarkomforten. Han menar att det är för tidigt att uttala sig om prissättningen och understryker att övergången från dagens system, där resenärer ofta tvingas dela kupé med upp till sex personer, innebär en betydande förbättring. Utbudet i de nya tågen blir varierat och inkluderar allt från familjekupéer för fyra personer till premiumalternativ med egen toalett och dusch, samt specialanpassade kupéer för personer med funktionsvariationer. Samtidigt som Sverige gör denna storsatsning, fortsätter den europeiska marknaden att utvecklas. Aktörer som European Sleeper expanderar sina linjenät och länder som Frankrike rustar upp sitt nattågsnät. Den svenska satsningen på 91 vagnar och tio lok markerar därmed en tydlig ambition att göra tåget till ett konkurrenskraftigt alternativ på de långa sträckorna till norra Sverige, trots den debatt om kostnadseffektivitet och kundpreferenser som nu har tagit fart





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sveriges stora problem: ”Helst ska man inte prata om det”Namn: Vendela Ögren Gör: Jobbat på Expressen sedan 2020. Skriver om flera olika idrotter. Har de senaste åren bevakat det svenska damlandslaget i fotboll.

Read more »

Kungligt besök, drönarattacker och Sveriges stöd till Ukraina: En vecka av diplomati och konfliktSveriges kung Carl XVI Gustafs besök i Lviv präglades av en humoristisk miss, medan Ukraina intensifierar sina attacker mot ryska drönaranläggningar. Samtidigt fortsätter Sverige sitt stöd till Ukrainas kulturarv och USA förlänger sanktioner mot Ryssland, samtidigt som oro väcks för Belarus inblandning i kriget.

Read more »

'Sveriges dyraste skilsmässa'Börsen backar efter förra veckans rally, med blickarna riktade mot det spända läget i Hormuzsundet och ett skenande oljepris. Hur högt kan det gå, och hur påverkar den geopolitiska osäkerheten marknaden? Johan Wendel bjuder på ett aktiecase i den franska spelutgivaren Asmodi. Men huvudfokus ligger på anstormningen av rapporter som väntar i veckan.

Read more »

Sverige möter Grekland i VM-genrep - SverigeSveriges motstånd till VM-genrepet är klart. Blågult möter Grekland på Nationalarenan den fjärde juni.

Read more »

SPELARBETYG: De var bäst i Sveriges seger mot Serbien - SverigeSOLNA. Sverige vann mot Serbien i VM-kvalet, 1-0. Här är Fotbollskanalens spelarbetyg.

Read more »

Efter krascherna på E4 mellan Gränna och Huskvarna – nu agerar TrafikverketEfter flera olyckor på E4 utanför Vättersmålen utanför Jönköping agerar nu Trafikverket. Ny skyltar och bättre märkning ska leda till färre olyckor.

Read more »