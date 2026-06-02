Sveriges största företag sämst på att betala i tid

Ericsson och Sandvik toppar listan över sämsta betalare bland svenska storföretag, med betaltider på 68 respektive 80 dagar. Små leverantörer tvingas agera räntefri bank, vilket hotar deras likviditet och innovationsförmåga.

Sveriges största företag ställer hårda krav på sina under leverantörer när det gäller miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik. Men när det kommer till den mest grundläggande affärspraxis - att betala fakturor i tid - är de själva bland de sämsta i landet.

En ny rapport från Svensk industri visar att Sandvik i genomsnitt betalar sina leverantörer efter 80 dagar, Ericsson efter 68 dagar, Volvo Cars efter 62 dagar och Stora Enso efter 57 dagar. Detta är långt över den rekommenderade 30-dagarsgränsen och skapar stora problem för mindre företag. Enligt undersökningen låter sju av tio storföretag mikroföretag med färre än tio anställda vänta mer än 30 dagar på betalning. För leverantörer med 10-49 anställda är siffran 74 procent.

För medelstora leverantörer, med 50-249 anställda, har betalningsmoralen till och med försämrats mellan 2024 och 2025 - från 78 till 80 procent av fakturorna betalade efter 30 dagar. Detta innebär att allt fler leverantörer tvingas agera som räntefria banker för sina stora kunder. I Svensk industriförenings senaste Underleverantörsbarometer uppger sex av tio leverantörer att de tvingas acceptera längre betaltider än de anser rimliga. Nästan nio av tio vill se en lag som begränsar betaltiderna till 30 dagar.

En enkät från FKG (Fordonskomponentgruppen) visar att över 85 procent av leverantörerna anser att de långa betaltiderna märkbart påverkar deras likviditet, investeringsförmåga och innovationskraft. FKG:s vd säger: 'Nu måste vi få bukt med den här sjukan som finns i industrin, där leverantörer tvingas agera räntefri bank åt storbolagen.

' Problemet har också kopplats till Sveriges konkurrenskraft. Flera debattörer pekar på att långa betaltider hämmar tillväxten i små och medelstora företag, vilka utgör ryggraden i svensk ekonomi. Trots detta har frågan kört fast politiskt. Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson säger att regeringen ser positivt på snabbare betalningar, men att nya åtgärder 'inte bör vara mer långtgående och detaljerade än vad som är nödvändigt'.

Inom livsmedelsindustrin finns sedan 2021 en EU-lag som sätter 30 dagar som tak, och flera branschföreträdare, bland annat vd:n för Leksands knäckebröd, anser att andra branscher borde följa exemplet. Konsekvenserna av sena betalningar är allvarliga. Små företag tvingas ofta ta dyra lån för att täcka sina kostnader medan de väntar på betalning, vilket minskar deras lönsamhet och förmåga att investera i ny teknik eller anställa personal. I värsta fall kan långa betaltider leda till konkurser.

Samtidigt fortsätter storföretagen att kräva höga miljö- och etikstandarder från samma leverantörer, vilket skapar en paradox där kraven ökar medan betalningsviljan minskar. För att komma till rätta med problemet krävs både lagstiftning och frivilliga åtaganden. Många företag har redan infört snabbare betalningsrutiner, men de största aktörerna halkar efter. Enligt experter skulle en lag på 30 dagar, liknande den inom livsmedelssektorn, kunna skapa en mer rättvis spelplan och frigöra kapital för innovation och tillväxt i hela näringskedjan.

Tills vidare fortsätter dock småföretag att lida under de långa betaltiderna, och frågan väntar på politisk handling





