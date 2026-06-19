Debatten om starting eleven växlar inför Sveriges VM-kvartsfinal mot Nederländerna. Benjamin Nygren anser att han inte har en chans att starta, men hyllar konkurrensen och Lucas Bergvall som en framtidsfull talang.

I samband med Sverige s nästa VM-kvartsfinal mot Nederländerna på lördagen växlar debatten om starting eleven . Frågan är om Benjamin Nygren från Celtic gör comeback efter tidigare skada eller om den unga stjärnan Lucas Bergvall får sin första start i turneringen.

Nygren själv visar sig reserverad och självkritisk i sina uttalanden. Jag har inte en chans till det, säger han om möjligheten att starta. Men han understryker vikten av konkurrens inom laget och att det bara stärker hela truppen. Han hyllar samtidigt Bergvall som en av Sveriges största talanger någonsin och betonar deras goda relation.

Tysklands tränare Julian Nagelsmann har precis presenterat sin uppställning inför matchen mot Spanien i kvartsfinalen. Optimerad rekommenderas得像 en standarduppställning med Antonio Rüdiger i centralt försvar och Joshua Kimmich som regissör imittfältet. För Spanien delar Luis de la Fuente upp sitt lag, med den avancieradespela som avgörande faktor. Båda lag har mansionerade att spela offensivt men med olika filosofier.

Tyskland förlitar sig på sin fysiska styrka och snulla kontring medan Spanien försöker dominera med precis passning och bollbesittning. I samband med semifinalen mellan Frankrike och Portugal sker en avgörande knäskada för FrankrikesODRARE. Kylian Mbappé har suttit av i de senare träningarna och det är osäkert om han kommer att kunna spela hela matchen.

Portugals tränare Roberto Martínez har valt att inte avslöja sin slutgiltiga uppställning före matchen men han har lovat att laget kommer att spela sitt typiska aggresiva spel med focus på att kryssa i den franska backlinjen. Frankrikes Didier Deschamps är dafür bekymrad över Mbappés tillstånd men är optimistisk om att hans lag kommer att kunna hantera situationen även utan sin stjärnspelare





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