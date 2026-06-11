Sveriges VM-trupp: Lindelöf, Isak, Gyökeres, Ayari, Karlström

Expressen skriver om Sveriges VM-trupp och deras förväntningar inför turneringen. De lyfter fram spelare som Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Yasin Ayari och Jesper Karlström som kan spela en viktig roll i laget. De poängterar också att kaptenen Kristoffer Nordfeldts vilopuls kan vara avgörande i viktiga matcher.

På måndag kliver Sverige in i VM. Dagen innan premiären mellan Mexiko och Sydafrika tränade Sverige i ett kvalmigt Dallas, och antalet orosmoment växer. Vi fick se en kvarts uppvärmning, växla några ord med en sprallig Hjalmar Ekdal och Carl Starfelt med en hel rygg innan en fullständigt slutkörd Lucas Bergvall stapplade in och gav sken av att ha spelat datorspel hela natten.

Det var inte Bergvalls väderbitna uppenbarelse som väckte nya farhågor. Han piggnar säkert till. Förutom försvarsspelet, två år av djupt oroväckande insatser, en anfallare som knappt spelat en match sedan årsskiftet och det allmänna världsläget kan man bekymra sig om ett moment till. Men när VM börjar måste Sverige ställa upp med fotbollsspelare som inte tvivlar på att de duger. gästade SVT:s program "Kallprat" i veckan.

Det var befriande att lyssna på honom, och oväntat. Lindelöf har varit en försiktig general. Ofta hellre sagt för lite än för mycket, processat sina svar genom ett ödmjukt filter. Här lät han vuxen.

Som en ledare utan någon bryddhet kvar, med en hel karriär att hålla upp som bevis för vad han representerar. Han är inte på väg någonstans längre. Det blev bra. Han är inte ett högerbacksalternativ, klargjorde han.

Det är inte Sveriges bästa mittback på väldigt många år, helt enkelt. Och han är kapten, med en tung Premier League-karriär i bagaget, en Europa League-titel under armen och tre mästerskap på meritlistan. Han har varit bäst på plan mot Spanien i Sevilla och fäktat bort Mexiko och Schweiz i Ryssland.

– Tycker du att jag är sämst gör det inte mig någonting, sa han och riktade udden mot åsiktsmaskiner som "inte har spelat högre än division sex", vilket så klart kändes bra för oss som framför allt gjort många matcher i division fem. Leder av imposter syndrome Efter att ha sett sammanbrotten mot Norge och den första halvlekens darrningar mot Grekland påmindes jag om skörheten som Graham Potter har med sig hit.

Ut på gräsmattan på Dallas Stadium knatade ett gäng spelare i linnen – och många av dem känner nog en del att bevisa för sig själva. En konsekvens av Jon Dahl Tomassons attentat till förbundskaptensinsats har varit borttrollad stabilitet. Flera spelare som lämnades kvar i spillrorna ser ut att lida av en sortsutifrån har det inte varit enkelt att peka på landslaget och säga vilka som är dess bärande spelare de senaste åren.

Om varje landskamp ser ut som ett provspel blir det svårt att hålla ställningarna när det går emot. Mot Norge såg det ut som om flera spelare bearbetade en eventuell diskvalifikation från den här nivån – medan Antonio Nusa förberedde nästa anfall. Efter play-off-matcherna i mars syntes konturerna av fundament, och nu måste den nya kärnan växa med uppgiften. Snabbt.

Alexander Isak, ständigt lugn som en filbunke, och Viktor Gyökeres, som skrattar som aldrig förr på träningarna, behöver inte fundera. Inte heller Yasin Ayari ser ut att grubbla på om han verkligen har kommit rätt, eller Jesper Karlström, som ser ut och låter som att han är där nu, förbi alla tvivel. Det är den som ska ge Gyökeres och Isak möjlighet att vinna matcherna genom att hålla ihop, som den gjorde mot Ukraina.

Och för att göra det måste den gå in i turneringen med ett lugn. Därför tror jag att Kristoffer Nordfeldts vilopuls bultar mellan stolparna när matchen mot Tunisien börjar, och framför honom: Kaptenen





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