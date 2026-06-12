Sveriges volleybolldamer fortsätter segertåget i European League - obesegrade efter 3-0 mot Litauen

Sverige besegrade Litauen med 3-0 i set i European League och fortsätter vara obesegrade. Isabelle Haak och laget visar stark kontroll. Nästa match spelas mot Bosnien-Hercegovina på söndag.

Sverige s volleybolldamer fortsätter sin starka insats i European League efter att ha besegrat Litauen med 3-0 i set (25-17, 25-14, 25-12) på hemmaplan i Ängelholm.

Segern innebär att laget fortfarande är obesegrat i turneringen och har inte förlorat ett enda set hittills. Isabelle Haak, en av lagets nyckelspelare, uttryckte sin glädje över prestationen: 'Jag tycker att vi gör en stark insats i att kontrollera och driva spelet.

' Matchen var den tredje i rad för Sverige i European League, efter att ha vunnit mot både Azerbajdzjan och Estland med 3-0 förra veckan. Dessa segrar togs i Baku, vilket visar lagets förmåga att prestera både hemma och borta. Litauen, som kvalificerade sig för den andra fasen i European League, har haft en tuffare väg. De förlorade tidigare med 3-0 mot både Grekland och Kroatien och hade svårt att matcha Sveriges tempo.

I det andra setet inledde Sverige starkt och ledde med 12-2, men Litauen kämpade sig tillbaka något innan setet slutade 25-14. Det tredje setet blev en enkel seger för Sverige med 25-12. Tränaren och spelarna betonade vikten av att hålla fokus oavsett motstånd.

'Det är alltid svårt att möta nya lag som vi inte har så bra koll på innan, men jag tycker att vi gör ett bra jobb sett till de förutsättningar vi hade', sa Haak efter matchen. En spelare som stack ut var Hellvig, som enligt kommentatorn Linus Eklund fortsätter att imponera efter en framgångsrik säsong i Polen. Lagets defensiva arbete och anfallsvariation var avgörande för segern. Sverige har nu samlat ihop nio poäng i tabellen och leder sin grupp.

Nästa match spelas på söndag i Ängelholm mot Bosnien-Hercegovina, som är en tuffare utmaning. Matchen sänds i SVT Play från 15.50. Med tre raka segrar och självförtroende på topp ser Sverige fram emot att fortsätta sin obesegrade svit. Supportrarna i hallen gav laget ett varmt stöd, vilket spelarna uppskattade.

Haak avslutade med att säga: 'Vi tar med oss denna energi till nästa match och kommer att ge allt.





SVTSport / 🏆 29. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Volleyboll European League Sverige Isabelle Haak Litauen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jacob Jansson blev Sveriges mästerkock – yngsta någonsinFör Jacob Jansson, vinnare av Sveriges mästerkock 2026, är farmor den stora inspirationskällan. ”Hon har lärt mig att älska mat och matlagning.”

Read more »

Jungfrun Jacob Jansson vinner Sveriges mästerkockJacob Jansson, den yngsta vinnaren någonsin i Sveriges mästerkock, firar segern och studentexamensdagen på samma jour med en köksfärgstark bakgrund och ambitioner att jobba på Lilla Ego och andra restauranger i Stockholm.

Read more »

Sveriges reservelva under onsdagens träningUnder onsdagens stängda träning hade Sverige en lång stängd taktisk träning. Sportbladets fotograf Pontus Orre fångade assisterande förbundskapten Sebastian Larsson på bild i slutet av den kvart som var öppen för media. I sin hand höll han en lapp med vad som ser ut att vara Sveriges reservelva under träningen. Den är uppställd i 4–4–2, samma formation som Tunisien använt i VM-genrepen mot Österrike och Belgien. Om bilden faktiskt visar reservelvan skulle det kunna innebära att Sverige ställer upp på följande vis mot Tunisien.

Read more »

Eric Smith, St Pauli-back, blir en del av Sveriges VM-truppEric Smith, back från Bundesliga-klubben St Pauli, blev en del av Sveriges VM-trupp efter en tuff väg till mästerskapet. Han tvingades lämna återbud till fyra samlingar och skadades innan han kunde ansluta till playoff-samlingen i mars.

Read more »