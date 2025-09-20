Sverre Rönningen avstängd efter otillåten huvudtackling i hockeyallsvenska premiären

Modo Hockeys back Sverre Rönningen stängs av i två matcher efter en otillåten huvudtackling på Östersunds IK:s Albert Sjöberg i den hockeyallsvenska premiären. Disciplinnämnden fann Rönningen skyldig till Illegal Check to the Head.

Tolv sekunder in i den hockeyallsvenska premiären mellan Modo Hockey och Östersunds IK small det ordentligt. ÖIK hade pucken och anföll i Modos zon, då Modos back Sverre Rönningen och Östersunds Albert Sjöberg möttes i en intensiv närkamp. Den reslige backen, som mäter imponerande 199 centimeter, tryckte till Sjöberg, vilket resulterade i att han föll till isen och tvingades avbryta matchen.

Rönningen slapp undan utvisning direkt på isen, men tacklingen anmäldes till disciplinnämnden, och under lördagsförmiddagen kom beskedet att han stängs av i två matcher för otillåten huvudtackling. \Modos sportchef Henrik Gradin kommenterade avstängningen och uttryckte en blandning av besvikelse och förståelse. Han konstaterade att tacklingen träffade huvudet, men betonade samtidigt att han ansåg att Sjöberg ändrade åkriktning i situationen. Gradin lyfte fram Rönningens längd och menade att det fanns ett ansvar även från Sjöbergs sida. Han framhöll också att skadan, som uppstod när Sjöberg slog hakan i isen, inte skulle påverka domen. Gradin beskrev situationen som olycklig och betonade att Rönningen inte hade någon avsikt att skada. Han avslutade med att understryka att det är en del av spelet och att motståndaren måste vara medveten om sin omgivning i sådana närkamper. Matchen slutade med en 3-1 seger för Modo Hockey. \Disciplinnämndens beslut grundades på en noggrann analys av videoinspelningen. Filmsekvensen gav stöd för anmälan och bekräftade att Rönningen gjort sig skyldig till en Illegal Check to the Head. Tacklingen skedde mot en spelare som inte var puckförande och som var fokuserad på spelet framför sig. Nämnden bedömde att Rönningen ändrade åkriktning och utdelade tacklingen, vilket innebar en otillåten huvudtackling och en därmed ökad skaderisk för Sjöberg. Beslutet om avstängning baserades enbart på själva tacklingen och inte på eventuella skador. Beslutet reflekterar disciplinnämndens fokus på att skydda spelare från farliga tacklingar och på att upprätthålla säkerheten inom hockeyn.\Sammanfattningsvis ledde en närkamp tidigt i matchen mellan Modo Hockey och Östersunds IK till en avstängning för Modos back Sverre Rönningen. Disciplinnämnden fann honom skyldig till Illegal Check to the Head efter en tackling mot Östersunds spelare Albert Sjöberg. Rönningen stängs av i två matcher. Sportchefen Henrik Gradin uttryckte både besvikelse och förståelse, medan disciplinnämnden betonade säkerheten för spelarna. Händelsen understryker vikten av att skydda spelare från farliga tacklingar och att upprätthålla säkerheten inom hockeyn





