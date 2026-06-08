SVT avbryter sändning av program med högerradikal Nick Alinia

Efter kritik för bokningen av högerradikalen Nick Alinia i humorprogrammet IFS - Invandrare för svenskar, har flera paneldeltagare tackat nej och SVT beslut att avsluta sändningen av avsnittet. Ansvarig utgivare Helena Olsson förklarar att Alinias historia av trakassering och kopplingar till extremistiska kretsar är oförenlig med public service-uppdraget.

Efter det att Nick Alinia , en högerradikal aktivist, bokats som panelmedlem i humorprogrammet IFS - Invandrare för svenskar på SVT , har stark kritik riktats mot both programmet och kanalen.

Flera deltagare har tackat nej att medverka i programmet som ett resultat av Alinias deltagande. Bland dessa finns Amie Bramme Sey, som har dragit sig medan hon anförde att Alinia är invandringskritisk men inte invandrarkritisk, och att det finns en tydlig skillnad mellan de två positionerna. Helena Olsson, ansvarig utgivare för programmet, har nu meddelat att avsnittet med Nick Alinia inte kommer att sändas.

I en debattartikel i Dagens Nyheter förklarar hon att Alinia har en historia av trakassering av journalister och personer med andra åsikter, och att han Uttrycker en racistsk idé. Hon påpekar att Alinia har kopplingar till våldsbejakande högerextrema kretsar, och att hans åtgärder, även om vissa enskilda handlingar kan förklares som provokationer eller missförstånd, i sin helhet visar att han inte kan likställas med andra åsiktsbildare eller aktivister.

Olsson medger att programmet i sig följer pressetiska riktlinjer, men hävdar att SVT:s public service-mandat inte kräver neutralitet gentemot idéer och aktörer som aktivt undergräver demokratiska värden. Nick Alinia har vuxit fram som en framträdande figur i den högerradikala rörelsen, särskilt aktiv på sociala medier som X och Telegram. Han har flera gånger delat material från vit makt-organisationen Aktivklubb Sverige, vilket ytterligare har stärkt anklagelserna om hans extremistiska৩





GoteborgsPosten / 🏆 45. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nick Alinia SVT IFS - Invandrare För Svenskar Högerradikal Extremism

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kulturdebatt. SVT:s ansvariga utgivare: Därför kommer vi inte att sända avsnittet där Nick Alinia medverkarInnehållet i det omdebatterade avsnittet av ”IFS” håller sig inom ramarna, skriver Helena Olsson: ”Trots det kommer vi inte att sända episoden”.

Read more »

SVT:s besked: Sänder inte avsnittet med Nick AliniaSVT ställer in avsnittet med högerextrema aktivisten Nick Alinia. Det skriver programmets ansvariga utgivare på DN kulturdebatt .

Read more »

SVT stoppar avsnitt med Alinia efter kritik för hans extrema åsikterSVT har beslutat att inte sända ett avsnitt där Alinia medverkar, trots att innehållet bedömts felfritt enligt publicistiska riktlinjer. Anledningen är Alinias trakasserier mot journalister, rasistiska uttalanden och samröre med våldsbejakande högerextrema miljöer. Helena Olsson menar att public service inte ska låta antidemokratiska aktörer framstå som en del av det offentliga samtalet.

Read more »

Explosion i villa i Nykvarn kopplas till tidigare dådEn explosion inträffade natten till måndagen i en villa i Nykvarn. Enligt källor är händelsen kopplad till en annan explosion som ägde rum i samma område i slutet av maj. En person ska ha kastat en misstänkt bomb och sedan flytt från platsen. SVT har även valt att inte sända ett avsnitt av programmet Invandrare för svenskar där Nick Alinia medverkat efter reaktioner. Vidare rapporteras att Irans väpnade styrkor ska avsluta en ny våg av attacker samt att en man i Uppsala lämnade polisrapport efter att ha blivit påkörd av en lastbil.

Read more »