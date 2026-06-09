SVT avslöjar kopplingar mellan Astra Zenecas transportörer och förbjudet belarusiskt åkeri

En SVT-granskning avslöjar hur läkemedelsjätten Astra Zeneca via polska och kazakiska bolag har sina läkemedel transporterade av ett belarusiskt åkeri som har körförbud i EU. Kopplingarna till storföretagaren Vasilij Smetanin och manipulerade bilder på hemsidor pekar på ett system för att kringgå EU:s sanktioner mot Belarus.

SVT har tillsammans med journalister från Polen och Belarus avslöjat flera kopplingar mellan två åkerier som fraktar medicin för läkemedelsjätten Astra Zeneca i Södertälje och det belarusiska transportbolaget Jenty , som är belagt med körförbud inom EU.

Detta uppgår till ett system för att kringgå EU:s sanktioner mot Belarus på grund av landets stöd till Rysslands krig mot Ukraina. I januari inträffade en tragisk lastbilsolycka i Södertälje där en person omkom. På trailern syntes Jentys logotyp och lasten var läkemedel från AstraZeneca. Bakom Jenty står storföretagaren Vasilij Smetanin, som äger bolag i Belarus, Ryssland och flera europeiska länder.

När SVT kontaktade Astra Zeneca svarade bolaget att transporten utfördes av det polska åkeriet DSPL med en trailer från det kazakiska bolaget Technobel. Men SVT kan visa att både DSPL och Technobel har nära kopplingar till Jenty. Flera ägare är gemensamma, två anställda uppger att det polska åkeriet är en del av det belarusiska, och på hemsidorna finns manipulerade foton från Jenty. En bild visar samma lastbil men med ändrade färger och bakgrund för att dölja ursprunget.

Denna metod används för att undviga förbudet. Enligt Emil Wannheden vid Totalförsvarets forskningsinstitut är detta väldigt allvarligt då det indirekt bidrar till att stödja Ryssland och underlätta kriget mot Ukraina. Även om det inte alltid bryts mot en specifik lag, blir det en pusselbit i spelet som Belarus och Ryssland spelar. Astra Zeneca påstår att alla transporter följer lagar och bryter inte mot sanktioner.

Karl Ekenstaf vid Kommerskollegium betonar vikten av att företag identifierar och minskar risker för kringgående. EU har infört kraftfulla sanktioner mot Ryssland efter annekteringen av Krim 2014 och ytterligare efter invasionen av Ukraina 2022. Belarus har stått under hård kritik för sitt stöd till Ryssland. Sanktionerna riktar sig mot personer, företag och ekonomin genom reseförbud, frysta tillgångar och handelsrestriktioner.

Läkemedelsexport är inte generellt förbjuden, men transport av gods med vägtransportbolag etablerade i Belarus eller Ryssland kräver ett särskilt tillstånd. I Sverige prövas detta av Kommerskollegium. En transportleverantör till Astra Zeneca ansökte 2022 om undantag för att belarusiska och ryska åkerier skulle kunna transportera läkemedel, men ansökan återkallades efter kompletterande uppgifter om varför en europeisk leverantör inte kunde användas. Register från Belarus visar att bolag grundades 1992 av Vasilij Smetanin.

En kazakisk företagsdatabas bekräftar kopplingarna. SVT Verifierar använder traditionell journalistik med digital analys av bilder och öppna källor för att granska sådana nätverk





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Astra Zeneca Belarus Jenty Transport Sanktioner

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