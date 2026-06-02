SVT följer nära fotbolls-VM 2026 som spelas i USA, Kanada och Mexiko med datum 11 juni till 19 juli. Artikeln täcker senaste händelserna inklusive Kongos avlysta VM-genrep mot Chile på grund av ebola, Schweiz spelar utan Breel Embolo p.g.a. visumproblem och Norges klagomål mot Fifas fredspris till Trump. Även Sverige förbereder sig för premiären mot Tunisien som just förlorade en träning mot Österrike. SVT:s journalistik präglas av saklighet och opartiskhet.

SVT bevakar dag för dag det långa fotbolls- VM 2026 som arrangeras i USA, Kanada och Mexiko över en period från fredag den 11 juni till söndag den 19 juli.

Turneringen samlar världens bästa landslag och lockar miljontals åskådare. SVTs nyhetsbevakning sträcker sig över hela turneringen medArtikel fortsätter under. I en senare utveckling har den demokratiska republiken Kongos planerade VM-genrep mot Chile ställts in. Matchen skulle ha ägtrum på tisdag 9 juni i den spanska kuststaden La Línea de la Concepción.

Borgmästaren Juan Franco har undertecknat beslut som förbjuder genomförandet av matchen. Detta görs som en "försiktighetsåtgärd" efter rekommendationer från den regionala hälsovårdsmyndighet. Detta stopp kommer som en konsekvens av det senaste ebolautbrottet i Kongo som redan tvingat landet att ställa in en planerad landslagssamling på hemmaplan. Istället har Kongo flyttat sin träningsbas till Belgien och kommer nu att spela en träningsmotståndare mot Danmark på onsdag.

Tidningen flera hinder för deltagande i VM. Schweiziska landslaget reste till USA utan sin stjärnspelare Breel Embolo då hans ESTA-elektroniska visum fortfarande granskas. Detta trots att han ursprungligen fick ett godkännande på morgonen. Ändringarna innebar att hans ansökan behövde fortsatt kontroll.

Det schweiziska fotbollsförbundet meddelade att Embolo tyvärr inte kunde resa med laget för tillfället men att det fortfarande finns hopp om att han kan ansluta till basen i San Diego. Embolo spelar dagligen för Stade Rennais och har erfarenhet från två tidigare VM, 2018 och 2022. I Sverige förbereder sig landslaget för sin VM-premiär mot Tunisien. Tunisien spelade nyligen en träning mot Österrike som de förlorade 1-0 trots att Österrike spelade med ett tidigt rött kort.

Marcel Sabitzer gjorde det vinnande målet. Tvistigheter omotiverat priser har också uppstått. Norges fotbollsförbund (NFF) klagade till Fifa angående den kritiserade fredspriset som tilldelades USA:s president Donald Trump. Detta stödjer FairSquares tidigare klagomål där människorättsorganisationen hävdar att priset bryter mot Fifas regelverk om politisk neutralitet.

NFF:s ordförande Lise Klaveness betonade att brevet från ett medlemsland är problematiskt. SVT:s nyhetsbevakning präglas av starkt fokus på saklighet och opartiskhet. Allt som publiceras ska vara sant och relevant. I akuta nyhetslägen kan det vara svårt att bekräfta alla fakta.

I sådana fall berättar SVT vad som är känt och vad som inte är bekräftat





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