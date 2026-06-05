SVT fyller nationaldagen med svensk filmfavoriter

På Sveriges nationaldag bjuder SVT på ett brett utbud av svenska filmer, från sci-fi och dramakomedi till politiskt drama.

Imorgon den 6 juni firas Sveriges nationaldag och SVT passar på att bjuda tittarna på en rad svenska filmklassiker och nyare pärlor. Utbudet spänner över flera genrer från dramakomedi till politisk thriller och skruvad science fiction.

För den som söker något annat än svenskt finns också gott om alternativ. Här är några tips på vad du kan se under dagen. Regissörsduon Pella Kågerman och Hugo Lilja står bakom en av fjolårets mest spännande genreblandningar. I en alternativ framtid där kalla kriget aldrig tog slut och en atombomb har träffat Kazakstan beger sig en svensk reporter ut för att utforska krigszonen tillsammans med en grupp lycksökare.

Science fiction blandas med samhällssatir, drama, komedi och fantasy i denna udda film som nominerades till fem Guldbaggar, bland annat för bästa film och bästa kvinnliga huvudroll. Ella Rae Rappaport imponerar i rollen och filmen vann priset för bästa produktionsdesign. Moviezines Fredrik Adolvsson beskrev den som svensk sci-fi som tänker utanför lådan, med en blandning av genrer, absurd humor och relationsdramaturgi i en ovanlig miljö som svensk filmindustri verkligen behöver.

Rakel Wärmländer spelar huvudrollen i dramakomedin Små citroner gula, om en kvinna som förlorar allt i sitt drömliv efter att ha blivit avskedad. Hon åker hem till sina föräldrar och finner tröst i välbekanta matlagningsrutiner. Filmen är en lättsam feelgood-historia med trovärdiga skådespelare som Dan Ekborg, Josephine Bornebusch, Sverrir Gudnason och Tomas von Brömssen. Vår recensent hyllade filmen för dess sympatiska skådespelare, dråpliga komiska situationer och charm som värmer en kulen vinterdag.

Jämfört med amerikanska romcoms är den befriande trevlig, rar och rolig. Per Fly regisserar den intrigtäta berättelsen om Dag Hammarskjöld, spelad av Mikael Persbrandt, som snart ska lämna sin post som FN:s generalsekreterare. Livet efter många års hårt arbete känns främmande och kompliceras ytterligare av krigen i Kongo. Fly har skapat ett snyggt och påkostat drama där Persbrandt är klippt och skuren för rollen.

Det tragiska livsödet som väntar hänger ständigt i bakgrunden. Filmen fick åtta Guldbaggenomineringar, bland annat för bästa film, bästa manliga huvudroll och bästa foto, och vann för bästa kostym. Anna Hedlin skrev att Persbrandt tar sig an rollen med sällan skådad fingertoppskänsla och att det är en sevärd filmatisering av ett livsöde som förtjänar uppmärksamhet. För den som vill ha ytterligare alternativ finns det gott om både svenska och internationella filmer att välja bland i SVT:s nationaldagsutbud.

Oavsett om du föredrar drama, komedi eller sci-fi finns det något som passar. Ta chansen att upptäcka nya favoriter eller återuppleva gamla klassiker när Sverige firar sin nationaldag





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