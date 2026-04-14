SVT Justerar Samarbete med Elena Sadiku Efter Ny Roll i BK Häcken

Efter att Elena Sadiku tagit över som huvudtränare för BK Häcken, omvärderar SVT sitt samarbete med fotbollsexperten. Möjligheten till gästspel öppnas samtidigt som större samarbeten utesluts.

På grund av Elenas nya roll som huvudtränare för BK Häcken, tvingas SVT tänka om gällande framtida samarbeten med henne. Under förra sommarens fotbolls-EM för damer gjorde Elena Sadiku sin debut som expert i tv på riktigt, efter enstaka inhopp. Hon anslöt sig till SVT :s expertteam, där hon samarbetade med André Pops, Lotta Schelin och Jonas Eriksson. Efter att ha lämnat Celtic och blivit tränare för BK Häcken, har hon fortsatt att agera expert under damernas VM-kval.

Elena uttrycker sin passion för rollen: Jag älskar det, det är svinkul. Jag tycker det är jätteroligt. När man är i den här bubblan att hela tiden göra samma sak, att komma ut, bara prata fotboll och vara med människor man trivs med det är kul. Och jag tycker det ger mig så mycket energi för att sedan kunna göra mitt jobb ännu bättre.

Dialog om framtida samarbeten med SVT efter de redan inbokade matcherna har ännu inte inletts. Elena själv betonar att hon vill fortsätta när hon känner att hon kan bidra med sitt bästa. SVT:s sportchef, Max Bursell, förklarar att ett större samarbete inte är möjligt med tanke på hennes tränarroll i BK Häcken. Däremot öppnar de för gästspel, precis som för andra inom fotbollen som kan erbjuda intressanta perspektiv.

Bursell påpekar att Elenas kunskap om landslagsspelarna är unik, men att det samtidigt krävs transparens kring hennes tränarroll och närvaro av andra experter i sändningarna för att garantera en balanserad analys. Han framhäver att det är viktigt att vara medveten om hennes roll och alltid ha flera experter för att säkerställa opartiskhet. Elena har, sedan debuten i tv-rutan, tagit med sig lärdomar, men bibehållit sin personliga stil.

Anna Anvegård, en av spelarna i BK Häcken, beskriver Elenas engagemang och energi som tränare. Anvegård påpekar att Elena är rak och tydlig i sitt sätt att kommunicera, och att hon motiverar spelargruppen på ett effektivt sätt. Anna uttrycker att hon inte är förvånad över hur Elena agerar i tv-studion, där hon upplever att Elena ibland tonar ner sin hetsighet, men att spelarna känner henne väl och vet att hon har en stor passion för fotbollen. Anvegård tillägger att hon tycker det är charmigt och roligt att se Elena i tv-rutan och uppskattar hennes ärlighet.





Elena Sadiku SVT BK Häcken Fotboll Expert

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVT:s förbud mot sexryktena i ”Spelet”Ryktet om det högljudda toalettsexet under inspelningen av ”Spelet” är inte något nytt. Men nu berättar Julia Franzén att SVT flera gånger försökte stoppa deltagarnas prat om händelsen. – Alla pratade om det, för det var så kul, säger Julia i ” Nemo möter en vän ”.

Read more »

Reza Pahlavi besöker riksdagen – SVT liverapporterarIrans tidigare kronprins Reza Pahlavi besöker på måndagen riksdagen, på inbjudan av SD och KD. SVT liverapporterar från Pahlavis anförande.

Read more »

Röda Korsets ambulanser skadade i israelisk attack – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Gift vid första ögonkastet: Ny säsong utlovar mer dramatik – men kan SVT behålla balansen?SVT:s populära realityserie "Gift vid första ögonkastet" är tillbaka med en ny säsong och ett omgjort format. Denna gång utlovas mer dramatik, med inspiration från den australiensiska versionen. Men kan SVT behålla sin tradition av att vara en snäll kärleksreality, eller riskerar de att tappa fotfästet?

Read more »

Ken Ring gör storsuccé i SVT – är dömd till fängelseJag är reporter på nöjesredaktionen med fokus på nyheter och fördjupning inom området. Jag började på tidningen 2012 och har varit reporter och chef på flera områden och avdelningar, och har en kandidatexamen i journalistik från Göteborgs universitet.

Read more »

Vintersport: SVT avslöjar: Sverige nobbar Johan Eliasch – nominerar Karin Mattsson till Fis styrelseFis ordförande Johan Eliasch hade hoppats bli nominerad av Sverige för omval. Men nu kan SVT Sport avslöja att han fått nobben. I stället har Svenska skidförbundet nominerat Karin Mattsson till styrelsen.

Read more »