SVT löser neddragningar med 'frivilliga avslut, naturliga avgångar, omplaceringar och andra omställningar'

SVT har löst neddragningarna genom 'frivilliga avslut, naturliga avgångar, omplaceringar och andra omställningar'. Inga uppsägningar har skett, men omkring 100 personer slutar och 40 omplaceras. Förhoppningen är att de sista personerna som ska sluta ska lämna sina tjänster senast vid årsskiftet.

Nu skriver SVT i en text på sitt intranät, som DN tagit del av, att man efter ett intensivt arbete löst neddragningarna genom ' frivilliga avslut , naturliga avgångar , omplaceringar och andra omställningar '.

Ingen sägs upp men omkring 100 personer slutar och 40 omplaceras. Senast vid årsskiftet ska de personer som slutar lämna sina tjänster. SVT meddelar vidare att det inte finns några beslut om ytterligare varsel. Samtidigt som bolaget måste förhålla sig till framtida rationaliseringar vill man 'undvika stora grepp på den här nivån om det går'





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