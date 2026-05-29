SVT mister rättigheterna till Ski Classics - osäkerhet kring VM i Falun

SVT förlänger inte sändningsrättigheterna till Ski Classics nästa säsong. Samtidigt är det oklart om SVT kommer att sända skid-VM i Falun i februari. Experten Anders Blomquist är kritisk.

SVT förlänger inte sändningsrättigheter na till Ski Classics nästa säsong, vilket innebär att långloppscupen inte längre kommer att visas i Sveriges Television. Beskedet kommer efter att Expressen under tisdagen kunde avslöja att rättigheterna inte förnyas.

För SVT:s skidexpert Anders Blomquist är nyheten ett tungt slag. Han uttrycker stor besvikelse över att tittarna nu mister möjligheten att följa en av de mest populära längdskidåkningstävlingarna. Blomquist betonar att Ski Classics håller en mycket hög idrottslig nivå och att det är många som vill se tävlingarna. Samtidigt som detta besked kommer, är det fortfarande oklart om SVT kommer att få sända från skid-VM i Falun i februari.

Rättigheterna till mästerskapet har ännu inte sålts till något tv-bolag, vilket är extremt ovanligt så nära inpå ett stort mästerskap. Pernilla Bonde, generalsekreterare för Svenska skidförbundet, bekräftar att man fortfarande förhandlar med Internationella skidförbundet (FIS). Hon uppger att frågan om sändningsrättigheten till VM i Falun kommer att diskuteras igen efter helgen. Bonde säger att man driver på för att det ska bli färdigt så fort som möjligt, men att det i dagsläget är svårt att ge något besked.

Anders Blomquist är kritisk till situationen och menar att FIS agerande skadar skidsporten. Han påpekar att osäkerheten kring sändningarna drabbar inte bara tv-tittarna utan även svenska skidförbundet och arrangörerna ekonomiskt. Blomquist anser att FIS verkar driva sina egna intressen på ett sätt som går ut över sporten. Om SVT både förlorar Ski Classics och missar rättigheterna till VM i Falun, blir konsekvenserna kännbara för honom personligen.

Han är anställd som expertkommentator på SVT och ser kanalen som sitt förstaval, men medger att framtiden är oviss om det inte finns tillräckligt med arbetsuppgifter. Blomquist hoppas dock att en lösning ska nås snart. Svenska skidförbundet arbetar intensivt för att få till en affär, men tiden börjar bli knapp. VM i Falun är planerat till februari 2025, och utan ett tv-avtal riskerar evenemanget att tappa intäkter och exponering.

För tittarna innebär situationen en besvikelse, då många ser fram emot att följa skidåkarna på hemmaplan. Sporten som helhet lider av osäkerheten, och det är brådskande att FIS och SVT eller någon annan aktör kommer överens. Experter menar att det är ovanligt att rättigheterna inte är sålda så här nära inpå ett mästerskap, och att det kan bero på oenighet om priset eller sändningsvillkoren. Oavsett anledning är det en olycklig situation för alla inblandade.

Förhoppningen är att frågan ska lösas inom de närmaste veckorna, så att svenska folket kan följa VM på tv. Anders Blomquist avslutar med att påpeka att skidsporten förtjänar bättre, och att det är dags för FIS att ta sitt ansvar





