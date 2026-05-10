SVT Nyheter: Fotbolls-VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko

Följ SVT:s nyhetsbevakning om fotbolls-VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko. VM pågår fredag 11 juni – söndag 19 juli. Bland annat kan du läsa om artister som uppträder, biljetter till finalen och en skjutning i Dallas.

Följ SVT:s nyhetsbevakning om fotbolls-VM 2026 i USA , Kanada och Mexiko . VM pågår fredag 11 juni – söndag 19 juli. Den tidigare Elfsborgsspelaren har fått ett irakiskt pass på "rekordtid" efter det sista arbetet genomförts på Iraks konsulat i amerikanska Michigan, skriver förbundet.

Han går därmed i samma fotspår som Amir Al-Ammari, Hussein Ali och Kevin Yakob, som också har lämnat Blågult för att representera Iraks landslag. Ladda upp inför sommarens VM med klassisks fotbollsnostalgi – nu är alla VM-krönikor från 1978 till 2022 återpublicerade i SVT Play. Fotbolls-VM spelas i tre länder – och det blir därmed invigning i såväl USA som Kanada och Mexiko. Nu meddelar Fifa vilka artister som uppträder.

Mexiko är först ut och spelar hela VM:s öppningsmatch mot Sydafrika den 11 juni. De mexikanska superstjärnorna Alejandro Fernández och Belinda samt J Balvin från Colombia är några av artisterna som står för underhållningen på klassiska Aztecastadion. Dagen efter uppträder bland annat de kanadensiska stjärnorna Alanis Morissette och Michael Bublé när deras hemland inleder sitt VM-spel mot Bosnien och Hercegovina i Toronto.

Katy Perry, Future, Anitta, Lisa, Rema och Tyla kommer i sin tur att uppträdda inför USA:s första match, mot Paraguay på SoFi Stadium i Los Angeles, natten till den 13 juni, svensk tid. Nu är det dags för den 49-åriga colombianskan att ännu en gång göra den officiella VM-låten. För den som vill köpa en bra plats till finalen i stundande fotbolls-VM får vara redo att punga ut en rejäl slant.

Internationella fotbollsförbundet (Fifa) har nu höjt priset på de bästa kvarvarande platserna till 32 970 dollar – motsvarande strax över 300 000 kronor. Biljetter finns kvar att köpa till alla Sveriges matcher. De billigaste går att hitta i den avslutande gruppspelsmatchen mot Tunisien, där de billigaste biljetterna kostar 500 dollar (drygt 4 600 kronor). De dyraste är de kvarvarande biljetterna till matchen mot Nederländerna på midsommardagen.

De kostar 1 560 dollar (drygt 14 000 kronor). Argentinaren Gianluca Prestianni hamnade i blåsväder tidigare under våren i samband med matchen mot Real Madrid i Champions League. Uefa stängde av honom för att ha använt homofobiska och rasistiska ord riktade mot brassestjärnan Vinicius Jr. Nu meddelar Fifa att även de stänger av Benfica-spelaren. Något som innebär att han kan missa Argentinas två inledande matcherna i VM – om han blir uttagen i truppen.

Flera amerikanska medier rapporterar att två personer har dödats och flera skadats i en skjutning i närheten av ett köpcentrum i Dallas. Skjutningen skedde ca 19 km från herrlandslagets VM-bas och Svenska fotbollförbundet följer nyhetsutvecklingen. – Vi har noterat händelsen och följer nyhetsrapporteringen via medierna. Vår säkerhetspersonal kommer sätta sig in i det och vi får återkomma om vi har något ytterligare att säga, säger landslagets presschef Petra Thorén till SVT Sport.

Blågults första match är mot Tunisien och spelas 15 juni 04.00 i Monterrey, Mexiko – en match som sänds i SVT.





