SVT och SR anklagas för vilseledande förtroendemätningar – Ledningen kallas till riksdagen

Granskning visar att Sveriges Television och Sveriges Radio har använt bristfälliga mätningar för att överdriva sitt förtroende hos allmänheten. Sverigedemokraterna kallar nu ledningen till riksdagens kulturutskott.

Förtroende är en ömtålig tillgång som tar lång tid att bygga upp, men som kan försvinna snabbt. Detta borde ledningarna för Sveriges Television och Sveriges Radio fullt ut inse.

Under flera år har dessa organisationer i sin kommunikation hänvisat till mätningar från SOM-institutet som bevis för ett exceptionellt högt och stabilt förtroende hos allmänheten. En granskning avslöjar nu att dessa siffror vilar på en problematisk grund – en undersökning med allvarliga metodologiska brister. Särskilt underrepresenterade är grupper som traditionellt sett har lägre förtroende för public service, exempelvis väljare som sympatiserar med Sverigedemokraterna. Dessutom har resultaten inte viktats korrekt för att återspegla den svenska befolkningens sammansättning.

Med tanke på att politisk läggning är en starkt bidragande faktor till hur man ser på public service, är det djupt anmärkningsvärt att presentera dessa siffror som en objektiv sanning. Det är inte bara missvisande, det är direkt vilseledande. Sverigedemokraterna uttrycker att det är svårt att tolka detta på annat sätt än att SVT och SR aktivt har valt att framhäva den bild som bäst passar deras egen agenda och narrativ.

Ännu mer oroande är att både SVT och SR har varit medvetna om dessa brister i mätningarna. De har själva erkänt att metodvalen kan påverka resultaten, men har konsekvent undvikit att redovisa detta i sin kommunikation. Istället har de avfärdat all kritik genom att hävda att public service åtnjuter ett ”skyhögt förtroende”. Samtidigt har andra, mer tillförlitliga mätningar visat på en lägre och sjunkande tillit till public service.

Dessa siffror lyftes fram tidigare, men försvann ur kommunikationen när trenden vände. Detta beteende tyder på en selektiv användning av data för att skapa en önskad bild. Det framkommer också att SVT och SR under en längre tid har finansierat dessa förtroendemätningar med betydande summor skattebetalarnas pengar. Resultaten har sedan använts i kommunikationen med regeringen, riksdagen och allmänheten utan att tydligt redovisa detta beroendeförhållande.

Att både beställa, betala för och sedan hänvisa till resultaten som oberoende underlag är djupt problematiskt och väcker allvarliga frågor om transparens och objektivitet. Bristen på transparens inom public service är inte något nytt, utan har varit föremål för kritik under en längre tid. I ett öppet och demokratiskt samhälle bygger public services legitimitet på att medborgarna får tillgång till korrekt och transparent information.

När den som ska granska makten istället börjar manipulera fakta för att gynna sin egen position, uppstår ett allvarligt problem som undergräver förtroendet. Frågan är nu hur många brister som måste uppdagas innan ansvar utkrävs? Att fortsätta som om ingenting har hänt är inte längre ett acceptabelt alternativ. Det krävs omedelbara åtgärder och förändringar, särskilt med tanke på att Sverige befinner sig mitt i en valrörelse.

Sverigedemokraterna har därför kallat SVT:s och SR:s högsta ledning till riksdagens kulturutskott för att kräva svar på hur de tänker kring detta och hur de planerar att gå vidare. Ledningen har hittills undvikit att ställa upp, men detta kan inte accepteras. Skattebetalarna har rätt till full insyn i hur deras pengar används och hur dessa siffror tas fram.

SVT och SR riskerar att gräva sin egen grav i förtroendefrågan, och det är möjligt att det som nu har kommit fram bara är toppen av ett isberg. För att återvinna förtroende krävs nu fullständig transparens och en genuin självkritik. Allt annat riskerar att bekräfta misstankarna om att public service inte är en pålitlig informationskälla





