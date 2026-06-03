SVT Play serverar nya Agatha Christie-mysterier: 'ABC-morden' är den senaste tillkomsten

Prime Video har just lagt till 80 nya filmer, men det är inte dessa nya tillskott som har vårt intresse just nu. Istället är det SVT Play som har vår uppmärksamhet, då de fortsätter att servera alla Agatha Christie-mysterier på löpande band. Den senaste tillkomsten i utbudet är miniserien 'ABC-morden' från 2018, baserad på Christies 90 år gamla kriminalroman.

I tre dagar släpper Prime Video 80 nya filmer. Men det är inte dessa nya tillskott som har vårt intresse just nu. Istället är det SVT Play som har vår uppmärksamhet, då de fortsätter att servera alla Agatha Christie -mysterier på löpande band.

Den senaste tillkomsten i utbudet är miniserien 'ABC-morden' från 2018, baserad på Christies 90 år gamla kriminalroman. År 1933 får Poirot en rad brev som hotar med mord. Avsändaren kallar sig bara 'A.B. C.' och tycks ligga steget före både Poirot och polisen.

När hoten blir verklighet tvingas den en gång så berömde detektiven ta upp jakten på en hänsynslös mördare som följer alfabetet. Hercule Poirot är en av deckardrottningen Agatha Christies mest populära gestalter. Han har bland annat spelats av Orson Welles, Ian Holm och Alfred Molina genom åren. David Suchet gjorde rollen i en populär tv-serie mellan åren 1989-2013, och på bio har vi senast fått se Kenneth Branagh i tre filmer.

På SVT Play hittas just nu också miniserierna 'Den gula hästen', 'Huset på udden' och 'Varför bad de inte Evans?

', samt långfilmerna '...och sen var ingen kvar' (1945) och 'Crooked House' (2017)





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Agatha Christie Hercule Poirot ABC-Morden SVT Play Mysterier

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