En debattartikel som kritiserar SVT:s beslut att minska nyhetssändningar och samhällsbevakning samtidigt som underhållningsprogram fortsätter. Artikeln ifrågasätter SVT:s neutralitet och anser att det är en politisk aktivism inför valet.

Detta är en debattartikel som kritiserar Sveriges Televisions ( SVT ) prioriteringar inför besparingar. Ledningen på SVT har beslutat att minska nyhetssändningar och samhällsbevakning, medan underhållning sprogram som Gift vid första ögonkastet och Dolph and the Lundgrens får fortsätta.

Besparingspaketet på 355 miljoner kronor, som beror på ökade kostnader och digitala utmaningar, har lett till att två tredjedelar av de drabbade tjänsterna kommer från nyhets- och sportdivisionen. Lokala nyhetsredaktioner måste minska, Kulturnyheterna läggs ner på morgnarna, 30-minuter avlägsnas och Agenda slås ihop med Aktuellt. Senast meddelade SVT att nyhetsuppläsaren från Morgonstudion plockas bort. Samtidigt förblir underhållningsprogram oförändrade, vilket är anmärkningsvärt eftersom public service traditionellt ska garantera granskande och opartisk journalistik.

Kritiken riktas mot att SVT prioriterar underhållning framför samhällsbevakning, vilket kan ses som en kalkylerad strategi inför valet. Genom att minska nyhetsbevakningen skapas ett narrativ som pekar fingret åt regeringen och högern, vilket kan tolkas som en politisk aktivism. Det är också märkligt att SVT väljer att engagera sig i finansiella frågor, vilket är ovanligt för ett public service-bolag. Dessutom har SVT publicerat opinionstexter mot regeringen, vilket ifrågasätter deras neutralitet.

När Ebba Busch ifrågasatte politiskt vinklade frågor från en SVT-reporter, skrev Karin Ekman en krönika som kritiserade henne. Detta agerande strider mot public services uppdrag att vara partipolitiskt neutralt. Mönstret är tydligt: SVT försöker framställa högerpolitik i ett negativt ljus och brister i sin neutralitet. Om SVT inte kan uppfylla sitt uppdrag att vara neutral, förlorar de sitt existensberättigande.

Det är svårt att se detta som annat än aktivism, där nyhetssändningar och samhällsbevakning används som gisslan för att skapa ett politiskt narrativ inför valet. Samtidigt bekostas denna aktivism av skattebetalarnas pengar, vilket är orättvist mot hårt arbetande människor. Svenska folket förtjänar bättre än så. Public service ska vara en garant för granskande och opartisk journalistik, men SVT prioriterar underhållning framför samhällsbevakning, vilket är problematiskt.

