SVT:s ansvariga utgivare säger att hon inte kände till att Nick Alinia skulle medverka i humorprogrammet. Kritiken mot Alinias åsikter och aktiviteter på nätet har varit skarp.

SVT :s ansvariga utgivare säger att hon inte kände till att Nick Alinia skulle medverka i humorprogrammet. Kritik en mot Alinias åsikter och aktiviteter på nätet har varit skarp.

SVT har tidigare sagt att de vill ha en stor variation av gäster i programmen och att de färdiga programmen håller sig inom SVT:s publicistiska och etiska riktlinjer. Men nu säger utgivaren att hon inte kände till att Alinia skulle medverka i programmet. Hon säger att hon måste se det som ett problem och att hon är ansvarig för det som möter publiken. Detta har mötts av kritik och många har ifrågasatt SVT:s beslut att låta Alinia medverka i programmet.

Nick Alinia är en högeraktivist som har varit involverad i flera kontroversiella saker på nätet, bland annat har han konfronterat journalister och meningsmotståndare. Detta har mötts av skarp kritik och många har ifrågasatt hans åsikter och aktiviteter. SVT har tidigare sagt att de vill ha en stor variation av gäster i programmen och att de färdiga programmen håller sig inom SVT:s publicistiska och etiska riktlinjer.

Men nu säger utgivaren att hon inte kände till att Alinia skulle medverka i programmet och att hon måste se det som ett problem. Hon är ansvarig för det som möter publiken och hon säger att hon måste ta ansvar för det som händer i programmen. Detta har mötts av kritik och många har ifrågasatt SVT:s beslut att låta Alinia medverka i programmet. Det är en svår fråga och många är osäkra på vad som är rätt och fel.

Men en sak är säker, SVT måste ta ansvar för sina val och måste se till att de inte sprider skadliga eller kontroversiella budskap. Det är en viktig fråga och många är beroende av SVT för sin information och underhållning. Det är viktigt att SVT gör rätt och inte sprider något som kan skada människor eller samhället





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