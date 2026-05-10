SVT's Complete Coverage of Eurovision Song Contest 2026

Follow the official Swedish broadcaster as they cover every aspect of the Eurovision Song Contest 2026, from the semis, the final, performances, and backstage access. Also, read about preparations for the contest, including security measures and external factors that may influence it, such as demonstrations.

Här hittar du SVT :s samlade rapportering av Eurovision song contest 2026. SVT :s team på plats bevakar allt från semifinal, final, artister och snackisarna från Wien.

På söndagen invigdes Eurovision song contest. Svenska Felicia bar både mask och bur vid tillställningen. Vilka länder tävlar i Eurovision 2026? När sänds programmet?

Vilka leder tävlingen? Hur ser startordningen ut? Och när tävlar Sverige? EBU har tagit beslutet att Linda Lampenius ska få spela sin fiol live på Eurovision-scenen.

Inför Eurovision song contest i Wien förbereder polismyndigheten ett omfattande säkerhetspådrag. Polisen har också fått information om några demonstrationer som planeras med koppling till Eurovision, enligt Paul Eidenberger, talesperson för inrikesministeriet, polisen och ESC. I ett mejl till Kulturnyheterna skriver han att det är för tidigt för att gå in på detaljer kring demonstrationerna men att man räknar med att världsläget kan påverka säkerheten.

Konflikten mellan Israel och Palestina, som orsakade en hel del kontroverser för Sveriges del under Malmö 2024, är fortfarande en viktig geopolitisk och sociologisk faktor som polisen och andra myndigheter är väl medvetna om, skriver han. SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet





