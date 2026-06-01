SVT:s dokumentär om Lundsberg kritiseras för ofullständig redovisning

SVT:s serie Arvtagarna om händelserna på Lundsberg skolor har setts avslutas med stark kritik mot hur våldsfilmen visas utan tillräcklig återkoppling från brottsoffren. Serien Fel för att dölja viktiga fakta om domen mot förövare.

SVT har sänt det sista avsnittet i serien Arvtagarna . Redan efter de två första avsnitten kritiserades SVT för att en viktig del av sanningen om vad stationen kallar för incidenten doldes.

Förövarens föräldrar fick oemotsägda påståendet att deras son var oskyldig och kunde bygga ett narrativ där han framstod som ett offer för kränkningar. Det råder inget tvivel om att han utsatts för vidrig rasism, men SVT undvek i sina första avsnitt att berätta att pojken dömts för flera fall av misshandel och grova hemfridsbrott av Värmlands tingsrätt. Det handlar inte bara om hämnd efter att han känt sig kränkt.

Innan det SVT kallar för incidenten hade han spelat in en förnedringsfilm som spreds på skolan. Han håller i kameran när en yngre elev väcks mitt i natten och slits ur sin säng av flera äldre killar. De piskar honom flera gånger och slår på honom när han ligger på golvet. Tingsrätten konstaterar att han ser helt skräckslagen och oförstående ut och avfärdar invändningen att pojken var med när filmen spelades in.

Filmen visades bakom stängda dörrar under rättegången för att skydda den misshandlade elevens integritet. Domen innehöll också ett beslut om fortsatt sekretess för filmen av hänsyn till brottsoffret. I SVT:s dokumentärseriens sista del visas filmen ändå - fullt ut. Pojken har anonymiserats genom att detaljer suddats bort, men hans föräldrar upplever att publiceringen ändå är en djup kränkning som deras son inte bör utsättas för.

Det är ytterligare ett haveri från SVT. Rimligen borde den utsatta personen eller föräldrarna till det aktuella barnet ha tillfrågats om det är okej att sprida sådana integritetskänsliga bilder. SVT struntade i detta. Föräldrarna till de som utsatts för våldet på Lundsberg har inte pratats med.

SVT har valt att föra förövarnas talan och valt bort att ge en allsidig bild genom att också låta brottsoffren få komma till tals. Påståendet i serien att Lundsberg inte anmälde kränkningen som föregick våldsnatten slirar kraftigt på sanningen, enligt föregående krönika. Dokumentären upprepar flera gånger att ord stod mot ord i rättegången, vilket inte stämmer. I fallet med våldet i förnedringsfilmen - där SVT hävdar att ord stod mot ord - baserades domen på filmen som rätten såg.

Dessutom fanns läkarintyg och utomstående vittnen. Begreppet ord mot ord är alltså inte balanserat. Förövarens föräldrar får framföra sin bild av att sonen är oskyldig, men inga motfrågor utifrån det som framkom i domen eller polisutredningen visas. Offer i detta är brottsoffren som trotsat tystnadskulturen på Lundsberg och vågat berätta i polisutredning och domstol.

När SVT nu försöker vända perspektivet beskrivs de inte längre som utsatta utan snarare som medskyldiga. För den som råkade värst ut blir dokumentären ytterligare en kränkning när filmen visas på bästa sändningstid





