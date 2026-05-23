SVT:s meteorolog Nitzan Cohen: "Ett stadigt högtryck kommer ligga över Sverige stor del av sommaren", spår 65-70% övergripande träff

Ett stadigt högtryck kommer nämligen att ligga över Sverige stora delar av sommaren, enligt SVT:s meteorolog Nitzan Cohen. Baserat på sin prognos har Cohen satt en förväntad superprognos för juni, juli och augusti. Enligt honom blir sommaren mild i början men blir allt varmare.

Det svaret harsom har gått igenom data från flera föregående år med liknande meteorologiska förutsättningar. Nu sätter han sin förväntade superprognos för juni, juli och augusti.

Det ser ut som att ett stadigt högtryck kommer ligga över Sverige stora delar av sommaren, och att 'man ser en ganska tydlig varm tendens'. Baserat på sina prognoser är Cohens hypotes att det blir en lite mildare inledning på sommaren för att sedan bli allt varmare. Vad som avgör värmen är två olika lågtryck över Europa och Storbritannien samt ett högtryck över norra Europa. Cohen spår att högtrycket kommer ta mer plats i flera delar av Europa, däribland Sverige.

Men exakt när den riktiga värmen slår till är svårare att slå fast, menar Cohen. Det kan antingen vara mellan juli och augusti eller bara i augusti. Han har vägt samman prognoser och data från olika institut flera år bakåt i tiden. De stärker tesen om en varm sommar.

– I det här scenariot har jag tänkt mig ungefär 65-70 procent övergripande träff, säger Nitzan Cohen i SVT.





