Följ SVT:s nyhetsbevakning om fotbolls-VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko. VM pågår torsdag 11 juni – söndag 19 juli. Lionel Messi har kämpat med en muskelskada i sitt vänstra lår under de senaste veckorna. Messi byttes in i den 70:e minuten och slog till bara 45 sekunder senare. Han satte en straff till 2–0. Värmen i Dallas, där Sverige har sitt camp under VM, har varit en snackis hittills under uppladdningen inför fotbolls-VM. Förbundskapten Graham Potter passade då på att iklä sig i Texasstil. Sverige gör sitt tredje träningspass i Dallas. Jurrien Timber, som till vardags spelar i Arsenal, har tvingats kasta in handduken på grund av en skada. Nederländerna har åkt på ett bakslag inför det kommande världsmästerskapet. Irans biljettkvot till sommarens VM-matcher har dragits tillbaka. Den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan anlände under måndagen till USA, då han är uttagen för att döma VM-matcher. Men Artan fick inte komma in i landet, rapporterar AFP. Under gårdagens träning på FC Dallas Stadium var det fyra svenska spelare som körde ett individuellt pass. Nu kommer dock ett glädjebesked. Landslagsledningen meddelar att samtliga tränar fullt under måndagen.

Följ SVT:s nyhetsbevakning om fotbolls-VM 2026 i USA , Kanada och Mexiko . VM pågår torsdag 11 juni – söndag 19 juli. Lionel Messi har kämpat med en muskelskada i sitt vänstra lår under de senaste veckorna.

Messi byttes in i den 70:e minuten och slog till bara 45 sekunder senare. Han satte en straff till 2–0. Värmen i Dallas, där Sverige har sitt camp under VM, har varit en snackis hittills under uppladdningen inför fotbolls-VM. Förbundskapten Graham Potter passade då på att iklä sig i Texasstil.

Sverige gör sitt tredje träningspass i Dallas. Jurrien Timber, som till vardags spelar i Arsenal, har tvingats kasta in handduken på grund av en skada. Nederländerna har åkt på ett bakslag inför det kommande världsmästerskapet. Irans biljettkvot till sommarens VM-matcher har dragits tillbaka.

Den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan anlände under måndagen till USA, då han är uttagen för att döma VM-matcher. Men Artan fick inte komma in i landet, rapporterar AFP. Under gårdagens träning på FC Dallas Stadium var det fyra svenska spelare som körde ett individuellt pass. Nu kommer dock ett glädjebesked. Landslagsledningen meddelar att samtliga tränar fullt under måndagen





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