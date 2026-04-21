SVT:s ytliga politikerjakt föraktar tittarnas intelligens

Johan Croneman kritiserar skarpt SVT:s nuvarande trend att förvandla politisk journalistik till lättsam underhållning i program som Taxi Fouad och Fördomsshowen.

I en tid där det offentliga samtalet borde präglas av djup och analys väljer Sveriges Television en annan väg. Genom produktioner som Taxi Fouad och Fördomsshowen försöker public service -bolaget mänskliggöra våra folkvalda politiker genom ett filter av lättsam underhållning och trivialiteter. Johan Croneman menar i en skarp kritik att detta tillvägagångssätt inte bara är intellektuellt fattigt, utan att det signalerar en djupare brist på allvar i vår samtida mediekultur.

Det är en paradox att SVT, som borde vara en garant för seriös samhällsbevakning, numera består av en så stor andel ren underhållning att det publicistiska uppdraget drunknar i en våg av lättsamma koncept som inte ger tittaren några faktiska insikter. Taxi Fouad utgör ett tydligt exempel på denna ängsliga journalistik. Här agerar Fouad Youcefi taxichaufför i en iscensatt miljö där politiker från olika läger slussas in och ut för korta, ytliga samtal. Det finns en tydlig rädsla för att någon politiker ska få mer utrymme eller en svårare fråga än någon annan, vilket leder till en närmast matematisk rättvisa som dödar varje uns av journalistisk skärpa. Denna strävan efter balans blir en parodi; när politiker som Ebba Busch medvetet motarbetar kritiska frågor, svarar SVT med att ytterligare mjuka upp tilltalet istället för att hålla fast vid kravet på granskning. Resultatet blir samtal som rör sig på ytan och som varken berikar den politiska förståelsen eller utmanar de makthavare som deltar. Det osar av en sorts folkförakt att tro att publiken enbart är intresserad av politikernas privata smak eller smått pinsamma anekdoter istället för deras faktiska politik. Vidare dras paralleller till Fördomsshowen där Emil Persson försöker sig på en lättsam approach, men där resultatet ofta landar i det helt oförargliga. Även om formatet ibland blottar politiker som saknar grundläggande allmänbildning, såsom Simona Mohamsson, stannar det vid ett poänglöst fenomen snarare än en seriös utvärdering av de personer som faktiskt styr landet. Historiskt sett fanns program som Gäst hos Hagge, som trots sin ibland personliga prägel lyckades hålla en nivå som dagens produktioner saknar. Att försöka pitcha dagens politiska journalister som framtida talkshow-värdar på bekostnad av substantiell bevakning är ett svek mot det demokratiska uppdraget. Vi befinner oss i en tidsepok där den politiska journalistiken har blivit sin egen motsats till Ingvar Oldsberg – en underhållare som väjer för det svåra och väljer det enkla, vilket i slutändan undergräver förtroendet för både media och politiker





