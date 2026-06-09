SVT Sportnedläggningar och Ebola i Kongo-Kinshasa samt konflikter i Mellanöstern och svenska polishändelser

SVT planerar att slopa elva tjänster inom sporten som del av en större nedläggning på 141 tjänster. Samtidigt har Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa krävt över 100 liv och WHO har mobiliserat resurser för att stoppa smittan. I Mellanöstern escalation mellan Israel och Libanon med evakueringsvarningar från Israel. Inom Sverige polis rapporterar om misshandel i Bandhagen en misstänkt mordförsök i Norrköping och olycka i Kinna.

Elva tjänster försvinner från SVT Sport rapporterar Dagens Media. Totalt ska 141 tjänster bantas från både SVT Nyheter och Sportavdelningar. Av dessa ska 11 omfatta sportavdelningen.

Hur många av dessa som är fasta anställningar är oklart. Men man vet att Sportnytt kommer få kortare sändningstid. Sporten kommer inte heller vara del av Morgonstudion. Över 100 människor har dött i det senaste utbrottet av den fruktade blödarfebern ebola i Kongo-Kinshasa enligt landets myndigheter.

Av 550 konstaterade fall har 101 dött och 19 tillfrisknat. Mörkertalet tros vara stort och smittan har troligtvis spridit sig längre än sedan mitten av maj när de första rapporterna kom. Bakom utbrottet ligger Bundibugyo-virusvarianten. Det finns inga vaccin eller specifika behandlingar mot denna variant vilket gör situationen extra utmanande.

Grannlandet Uganda har stängt gränsen och WHO har sjösatt en insats värd nära fem miljarder kronor för att hejda utbrottet. Israels armé uppmanar invånare i och kring staden Tyr i Libanon att evakuera inför kommande attacker. Det israeliska försvarets arabiskspråkiga talesperson skrev en varning på X om att invånare även i det kristna kvarteret bör lämna sina hem av säkerhetsskäl. Innan varningen nådde fram föll bomber över staden enligt den libanesiska tidningen L'Orient-Le Jour.

Israels anfall mot Libanon är extra känsliga eftersom stridigheter där motiverade Irans anfall på Israel som utlöste omfattande eldväxling mellan Iran och Israel under söndag och måndag. Polisen larmades om skrik och att det kastades möbler i en lägenhet i Bandhagen i Stockholm natten till tisdag. På plats hittade polisen fyra personer i och utanför lägenheten med blödande sår och blodspår. En man och en kvinna fördes till sjukhus med ambulans.

Polisen har upprättat en anmälan om grov misshandel och två anmälningar om misshandel av normalgraden. Överåklagare Mats Svensson kommer inte återuppta förundersökningen i Knutbymordet eller ansöka om resning. Min bedömning är att det som åberopas huvudsakligen består av nya tolkningar av redan prövat material och hypoteser om alternativa händelseförlopp. En pojke i tonåren skadades efter en olycka med en personbil i Mark i Kinna.

Pojken cyklade och ska ha kört in i bilen bakifrån. Han har förts till sjukhus med ambulanshelikopter och hans skadeläge är oklart. Inget brott är misstänkt. En man i 40-årsåldern misshandlades i Sävsjö måndagskvällen eventuellt med ett tillhygge efter att han konfronterat två okända män på sin fastighet.

Mannen skadades i ansiktet men behövde inte ambulans. Polisen har inte hittat de misstänkta. En polispatrull fick syn på en skadad man utomhus i Hageby i Norrköping måndagskvällen. Mannen i 25-årsåldern fördes till sjukhus men bedöms inte allvarligt skadad.

Två personer en man på 25 och en kvinna på 20 år greps nära en bostad och är anhållna misstänkta för försök till mord. Under natten har polisen arbetat i området med spårsäkring och dörrknackning





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