SVT sänder inte kontroversiellt avsnitt av Invandrare för svenskar. Samtidigt avslutas militära operationer och ett nytt parti startas i Uppsala.

SVT har beslutat att inte sända det aktuella avsnittet av programmet Invandrare för svenskar där Nick Alinia medverkar. Beslutet kommer efter kontroverser kring programmets innehåll.

Samtidigt meddelar de väpnade styrkorna i ett uttalande att deras militära operationer upphör. Detaljerna kring detta beslut är ännu oklara, men det signalerar en möjlig förändring i konflikten. En man i Uppsala larmade polisen under morgonen efter att ha fått sin fot överkörd av en lastbil. Händelsen utreds som en arbetsplatsolycka och mannen fördes till sjukhus med skador som inte bedöms vara livshotande.

Polisen har inlett en utredning om vållande till kroppsskada. Malin Sjöberg Högrell, tidigare ordförande för Liberalernas kvinnoförbund och regionråd i Uppsala, startar ett nytt politiskt parti. Hon motiverar beslutet med att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ, säger Sjöberg Högrell till Ekot.

Hon lämnade sina uppdrag i Liberalerna efter att partiet öppnat upp för att sitta i regering med Sverigedemokraterna. Det nya partiet, som ännu inte har något namn, planerar att profilera sig som ett liberalt mittenalternativ med fokus på integrationsfrågor och ekonomisk politik. Bakgrunden till SVT:s beslut är den debatt som uppstått kring programmet Invandrare för svenskar, där Nick Alinia medverkar som en av deltagarna.

Programmet har kritiserats för att reproducera stereotyper och för att inte ge en nyanserad bild av integration. SVT har i ett kort uttalande meddelat att avsnittet inte kommer att sändas i sin nuvarande form, men man utesluter inte att det kan publiceras efter redigering. De väpnade styrkornas uttalande om att militära operationer upphör kommer efter veckor av strider i regionen. Internationella observatörer har efterfrågat en vapenvila för att möjliggöra humanitära insatser.

Det återstår att se om detta är ett permanent eld upphör eller en tillfällig paus. I Uppsala pågår utredningen av olyckan där en man fick sin fot överkörd. Lastbilschauffören är misstänkt för vårdslöshet i trafik. Mannen vårdas på sjukhus och hans tillstånd är stabilt.

Polisen uppmanar vittnen att höra av sig. Malin Sjöberg Högrells nya parti väcker intresse eftersom det kommer i en tid då mittenpartierna har tappat väljare. Hon menar att det finns en efterfrågan på en liberal politik som står fri från både höger- och vänsterblockets dominans. Partiet kommer att presentera sin politik under hösten och räknar med att ställa upp i nästa riksdagsval.

SVT:s beslut att inte sända avsnittet har mötts av blandade reaktioner. Vissa menar att det är ett uttryck för censur, medan andra anser att public service har ett ansvar att inte sprida fördomar. Nick Alinia själv har inte kommenterat beslutet. Sammanfattningsvis präglas dagens nyhetsflöde av flera händelser som på olika sätt speglar aktuella samhällsfrågor: medieetik, nedrustning, trafiksäkerhet och politisk omstrukturering. Alla dessa händelser följs noggrant av vår redaktion





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