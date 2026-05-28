SVT under press: Medarbetare och profiler riktar kritik mot förändringar

SVT har varit under press under en stormig vår. Medarbetare och profiler har riktat kritik mot bolagets förändringar , men ledningen menar att de är nödvändiga för att möta nya krav.

En av de största utmaningarna är att spara 355 miljoner kronor, vilket innebär att 141 tjänster berörs och flera program försvinner. Samtidigt har 85 personer fått avgångsvederlag, inklusive välkända profiler som Karin Magnusson och Kristofer Lundström. Dessa profiler varnar för att fältjournalistik ersätts av selfie-journalistik, där reportrar filmar sig själva på redaktionsgolvet för att berätta om det som sker utanför tv-huset.

De menar att detta inte bidrar till förståelse och att SVT måste ta ansvar för att lyfta fram många röster och olika perspektiv. Ledningen menar dock att de har gjort stenhårda prioriteringar och sparar inget på granskande program eller verifiering. Detta har resulterat i att välkända profiler lämnar SVT, vilket kan skada varumärket. Det är dock svårt att förutsäga hur det här kommer att påverka SVT:s varumärke på lång sikt.

En annan utmaning är att nya programformat skärskådas och att kritiken mot SVT:s satsningar mot den yngre målgruppen är stor. En medieforskare menar att mediepubliken är rätt traditionsbenägen och vill gärna ha det som varit. Det är dock inte osannolikt att SVT kommer ut med ett minst lika starkt varumärke efter det här. SVT:s uppdrag är att ha en bredd och vara för alla oavsett nyhetsintresse eller medievanor.

Detta är en period som SVT inte kan hoppa över och det skrivs mycket om SVT:s situation





