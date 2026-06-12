SVT uppmanar barn att använda smartphones trots Folkhälsomyndighetens råd

Folkhälsomyndigheten tycker inte att barn under 13 år ska ha smartphone, men SVT uppmanar barn att använda deras duo-app samtidigt som de ser på programmen. Mamman Karolina Ulenius reagerade när hon såg uppmaningarna i programmet Sommarlov.

Folkhälsomyndigheten tycker inte att barn under 13 år ska ha smartphone, samtidigt uppmanar vissa barnprogram på SVT tittarna att använda deras duo-app samtidigt som de ser på programmen.

Mamman Karolina Ulenius reagerade när sådana uppmaningar dök upp i programmet Sommarlov. Folkhälsomyndighetens (FHM) nya råd är tydliga: Genom smartphones riskerar barn att ta del av farligt innehåll på nätet - de kan exempelvis rekryteras av gäng eller komma i kontakt med personer som vill dem illa. Dessutom har de svårt att reglera sitt användande, enligt myndigheten. När mamman Karolina Ulenius i Göteborg såg i programmet Sommarlov hur barnen uppmanades att rösta i SVT:s duoapp blev hon därför förvånad.

I kölvattnet av Folkhälsomyndighetens nya råd blev Karolina Ulenius kritisk när hon såg att SVT uppmanar barn till att använda smartphones samtidigt som de kollar på programmet Sommarlov. Bild: Privat - För just Sommarlov antar jag att målgruppen är barn under 13 år. Då tycker jag att SVT borde förhålla sig till de rekommendationerna och inte uppmuntra barn att använda mobilen, säger hon.

I användarvillkoren för Duoappen skriver SVT att barn under 13 år inte kan skapa någon användare i appen, det måste en vårdnadshavare göra åt dem. - Jag tycker att det blir ett problem ändå, för även om en vuxen ska ha kontot så uppmanar man ju barnen att använda appen. Det i sig är väldigt konstigt av SVT, att man uppmanar barnen att använda en app som inte ens barn ska ha, säger Karolina Ulenius.

- Vi har ju pratat med föräldrar där barn fått ladda ner Duoappen - de berättar att barnen sitter och trycker stup i kvarten. Då har det varit mest Melodifestivalen och där är målgruppen inte uttalat barn. Men Sommarlov är ju uttalat att det är för barn, så då tycker jag att det är ett större problem. GP har sökt SVT, och via deras presstjänst svarar programchefen Anna-Maria Nilden med ett skriftligt meddelande.

Sommarlov har ett jätteviktigt tema i år som är gemenskap och vikten av att vara en bra kompis. I duo-appen kan man bland annat berätta när man varit just en bra kompis och samla kompispoäng, man kan också mejla in det till Sommarlov om man inte har en smartphone, skriver hon, och fortsätter: Vi tror inte att det är främst närvaron i duo-appen FHM varnar för specifikt i rekommendationen till föräldrar.

Dialogen med barnen är viktigt för oss likväl som barns rätt till information. Nu behöver vi tid för att se hur vi ska ta det här vidare. Även SVT:s presschef Camilla Hagert skriver i sms till GP att bolaget ännu inte tagit ställning till om det kommer göras några förändringar i och med de nya rekommendationerna





GoteborgsPosten / 🏆 45. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Folkhälsomyndigheten SVT Duo-App Barn Smartphones

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Olof Mellberg blir kortvarig VM‑expert för SVT från DallasDen tidigare landslagskaptenen Olof Mellberg anländer till Dallas för att följa Sveriges VM‑premiär mot Tunisien när hans planerade roll som TV‑expert för SVT bröt samman. Mellberg, som söker ett nytt tränaruppdrag, täcker laget tills ersättaren "Mange" Eriksson anländer och delar sina realistiska förhoppningar om gruppspelsutrymme och chanser att gå vidare.

Read more »

FHM: Ingen smartphone före 13 årBarn bör vänta med smartphone till de fyller 13 år, rekommenderar Folkhälsomyndigheten.

Read more »

Regeringen och Folkhälsomyndigheten varnar för smarta telefoners faror för barnSocialminister Jakob Forssmed och Folkhälsomyndigheten kräver kraftigt begränsad skärmtid för barn för att motverka hälsofara och kriminell rekrytering.

Read more »

Folkhälsomyndigheten rekommenderar: Inget eget mobiltelefon för barn under 13 årFolkhälsomyndigheten har rekommenderat att barn under 13 år inte bör ha egna smarta telefoner. Internetstiftelsen tar emot rekommendationen med blandade känslor och väljer att fokusera på en bredare diskussion om barns digitala vanor och behov av stöd istället för ett förbud. Enligt FHM har 90 procent av alla tioåringar i Sverige en egen smart telefon. Internetstiftelsen varnar för risk för exkludering och betonar fördelarna samt behovet av att utveckla barns digitala kompetens.

Read more »