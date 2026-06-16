Sweco Group söker jurist med affärsförsäkring och riskhanteringskompetens i Stockholm

Sweco Group söker en jurist med erfarenhet av försäkringsprogram, återförsäkring och riskhantering för att leda sina globala försäkringsprocesser och stödja den nyetablerade captive‑verksamheten. Tjänsten är placerad i Stockholm med omfattande förmåner och samarbete med flera interna avdelningar.

Sweco Group, Europas ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur, söker en erfaren jurist med specialisering inom försäkring och riskhantering för att stärka och utveckla sina globala försäkring sprogram.

Rollen innebär ett centralt ansvar för att leda och koordinera försäkringsprocesser, inklusive den årliga upphandlingen och förnyelsen av professionella ansvarsförsäkringar och allmänna skadeståndsförsäkringar. Du kommer att fungera som intern sakkunnig och förhandla med försäkringsbolag, återförsäkringspartner och mäklare, samt säkerställa att Sweco får rätt skydd till konkurrenskraftiga villkor. Dessutom ingår ett ansvar för att övervaka marknadsutvecklingen, analysera risker och säkerställa att försäkringsprogrammen anpassas efter verksamhetens tillväxt och förändrade behov.

Som en nyckelperson i Swecos interna captive‑ och återförsäkringsverksamhet kommer du även att bidra till att utveckla och förbättra procedurer för återförsäkring, inklusive dokumentation, premieallokering och hantering av överskottslager. Du kommer att stödja affärsenheterna i stora och komplexa skadekrav, optimera claim‑processen och underlätta kommunikationen mellan interna intressenter, försäkringsgivare och externa leverantörer. Rollen kräver en akademisk bakgrund inom juridik, teknik eller riskhantering samt minst fem års erfarenhet av försäkrings- och riskhantering ur ett juridiskt perspektiv.

Erfarenhet av captive‑arrangemang och digitala verktyg för processoptimering ses som meriterande. Sweco Group erbjuder en fast heltidstjänst på huvudkontoret i Stockholm, Kungsholmen. Du blir en del av Group Legal och rapporterar till General Counsel, men samarbetar också nära med avdelningarna Group Finance, Group Strategy, Group Communications och Group HR. Företaget har en stark hållbarhetsprofil och arbetar för framtida samhällen med intentionen att förbättra livskvaliteten för kommande generationer.

Anställda omfattas av omfattande förmåner såsom tjänstepension, friskvårdsprogram, löneväxling, samt rådgivning och tillgång till semesterbostäder. Ansökningar hanteras löpande, och vi uppmanar intresserade att skicka in sin ansökan snarast via www.vonfeilitzen.se. E‑postansökningar beaktas ej. Urvalet inkluderar personlighetsbedömning och bakgrundskontroll för de sista kandidaterna





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