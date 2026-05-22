Sweden's expats in Thailand: Visa restrictions and SpaceX's Starship delay

The news text discusses the changes in Thai visa regulations for tourists from Sweden and the delayed launch of the upgraded Starship rocket by SpaceX. The previous regulations available to over 90 countries for visa-free stays have been enhanced, with the number of allowed days halved from 60 to 30 days. Furthermore, Thai authorities are targeting criminal activities involving expats by implementing stricter visa rules. Also mentioned are the recurring challenges encountered by SpaceX in testing the third-generation rocket Starship and the uncertainty surrounding the company's IPO and further rocket launches. The article overall conveys a sense of the industry's progress and potential breakthroughs, but also some setbacks and ongoing issues being overcome.

Man är förtvungen men säger: Framöver kommer svenskar på resa i Thailand inte att kunna stanna i landet mer än högst 30 dagar utan visum.

Thailand går tillbaka till regler som gällde före pandemin. Det innebär att tiden turister får vistas utan visum halveras från 60 till 30 dagar för över 90 länder, bland annat för hela Schengenområdet där Sverige ingår. Landet hoppas på så sätt kunna hejda kriminalitet med utlänningar inblandade, säger turismminister Surasak Phancharoenworakul. Beskedet kommer efter ett antal gripanden av utlänningar kopplade till narkotikabrott, människohandel och ekonomisk brottslighet.

Det kan dessutom bli fråga om ännu kortare tider. Enligt ministern sänks alla 90 länder till högst 30 dagar, vissa kan till och med få en gräns på 15 dagar. Rymdbolaget Space X tvingas flytta fram uppskjutningen av en uppgraderad version av jätteraketen Starship efter flera bekymmer under torsdagen. Nedräkningsklockan startade och stoppades om vartannat inför den planerade testuppskjutningen av tredje generationens Starship natten till fredagen, svensk tid, till följd av problem kort inpå avfärden.

Efter flera försök till sista minuten-åtgärder ställdes till slut uppskjutningen in. Det planerade testuppdraget sker under en period då mycket står på spel för rymdbolaget, som går mot en börsintroduktion i närtid. Enhetsche





