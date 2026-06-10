Sweden's Gabriel Gudmundsson sick, isolated in Dallas heat

Swedish football team Blågult is experiencing a bit of concern as Gabriel Gudmundsson, their left-back, has fallen ill and is being kept isolated from the rest of the team at their hotel in Dallas. Carl Starfelt, a teammate, comments on the situation, stating that the team is taking extra precautions to prevent the spread of the illness. Meanwhile, the heat in Dallas is causing discomfort for the team, with some rooms being too cold and the air conditioning being particularly strong.

En liten oro att smittan ska sprida sig finns i Blågult. Man får tvätta händerna lite extra, kommenterar Carl Starfelt. Sveriges vänsterback Gabriel Gudmundsson är sjuk och hålls isolerad från resten av VM-truppen på hotellet.

Det är en liten oro på något sätt. Men som i vanliga livet så blir folk sjuka och får virus hela tiden, så det är inga konstigheter, säger mittbacken Hjalmar Ekdal. Hur är det att vara i Dallas där det är varmt ute och när man kliver in inomhus så är det som att kliva in i ett kylskåp med luftkonditioneringen? De älskar AC i det här landet och den är extremt stark.

Vi har faktiskt behövt säga till några gånger när det varit för kallt i matsalen och behövt justera lite i rummen. Mittbackskollegan Carl Starfelt tonar ner rädslan för att Gudmundsson sjukdom ska sprida sig. Det är inget jag går runt och tänker på och han är dessutom isolerad från gruppen nu. Man får tvätta händerna lite extra noga, säger Starfelt.

Egentligen ingenting. Som fotbollsspelare på hög nivå vill man aldrig bli sjuk och vi spelar ofta stora matcher, men det är inget man kan gå runt och vara rädd för att bli smittad. Man får använda sunt förnuft, säger Celta Vigo-spelaren. Det handlar om sunt förnuft och att tvätta händerna, säger Tottenham-mittfältaren.

Man får göra det man kan. Händer det så är det otroligt tråkigt. Mer inför Sveriges VM-premiä





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