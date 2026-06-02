Swedish Election News

This news text covers the ongoing political campaign in Sweden leading up to the upcoming general election on September 13, 2026. It includes information on the plans of the main parties, the current state of the economy, and various policy proposals.

Söndagen den 13 september 2026 går Sverige till vallokalerna för att rösta – men kampen mellan partierna är redan igång. Socialdemokraterna planerar att göra om rollen som nationell säkerhetsrådgivaren om partiet bildar regering efter valet.

Vad som händer med de personer som idag arbetar under den nationella säkerhetsrådgivaren kan Magdalena Andersson, statsministerkandidaten, i nuläget inte svara på. Regeringen och Sverigedemokraterna har kommit överens om en lösning för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Uppgörelsen ska ha skett under söndagen vid lunchtid. De så kallade tonårsutvisningarna handlar om unga vars föräldrar har rätt att vara i Sverige, men som själva inte uppfyller kraven för ett eget uppehållstillstånd när de fyller 18 år.

John Hassler, professor i nationalekonomi, säger att regeringen ‘curlar’ hushållen. Om konjunkturen behöver stimulans så är det genom räntesänkningar från Riksbanken. Anna-Caren Sätherberg, landsbygdspolitisk talesperson, menar att det är en väldigt stor och väldigt skadlig vildsvinsstam som kostar samhället mycket pengar. Centerpartiet kan fortfarande tänka sig att stötta en regering ledd av Ulf Kristersson, men det skulle kräva att Sverigedemokraterna inte ingår i regeringssamarbetet.

Liberalerna vill under nästa mandatperiod halvera antalet kvinnor som mördas i en nära relation. Miljöpartiet lämnar in en motion med händelse av större vikt till riksdagens talman. Anledningen är att partiet vill att den omtalade omröstningen i kammaren för några veckor sedan – där SD bröt mot kvittningssystemet – ska tas om





