Swedish Election News: Socialdemokraterna's Poor Showing, Antisemitism in V, and More

This news article discusses the latest poll results, the exclusion of a Swedish Democrat leader, and the proposed anti-Semitism resolution in the Swedish Social Democratic Party. It also covers the Swedish People's Party's stance on healthcare and the debate on banning religious symbols in public places.

I SVT/Verians senaste mätning får socialdemokraterna 31,6 procent av väljarstödet, det sämsta som uppmätts under mandatperioden. Det innebär att partiet inte längre ligger signifikant över resultatet i valet 2022, skriver SVT.

Bättre går det för MP och V som är de enda partierna som ligger klart över valresultatet 2022. På Tidösidan är KD det enda partiet som ökar. M, L och SD får i princip samma resultat som tidigare mätningar. Sverigedemokraten Stina Isaksson, gruppledare och oppositionsråd i Hylte, utesluts ur partiet rapporterar Ekot.

Det efter att hon och partiet i Hylte delat ut flygblad som har kopplats till LVU-kampanjen. På flygbladen fanns budskapet 'sätt stopp för att socialtjänsten omhändertar era barn', har SVT Halland tidigare rapporterat. Efter att flygbladen uppmärksammats och kritiserats av bland annat det egna partiet drog SD i Hylte tillbaka dem. Sverigedemokraterna vill förbjuda slöja och hijab på allmän plats.

Det rapporterar Ekot. Även tidigare har partiet förespråkat förbud mot niqab och burka, men nu går partiet alltså längre. Sara Gille, SD:s talesperson i jämställdhets- och hederspolitiska frågor, menar att plaggen är symboler för underordning av kvinnor och att många tvingas bära dem. De kvinnor som själva vill bära slöja kan göra det någon annanstans, enligt Gille.

– Vill man göra det så finns det andra länder att åka till där man faktiskt tillåter det, säger hon till radion. Simona Mohamsson (L) vill ha ett löfte från Daniel Helldén (MP) att inte släppa in Vänsterpartiet i regering, efter Expressens avslöjanden om terrorhyllningar och antisemitism hos ett 20-tal kandidater. Helldén vill inte ge några svar om exakt vilka han vill se i regering, annat än att MP vill sitta i en majoritetsregering.

Han välkomnar att Vänsterpartiet har agerat efter rapporteringen. – Jag noterar att Vänsterpartiet raskt har plockat bort de här personerna, säger han. Ebba Busch (KD) framhåller återigen frågan om vårdköerna i sitt replikskifte med MP:s språkrör Daniel Helldén. När de rödgröna styr ökar vårdköerna, enligt henne.

– När Kristdemokraterna är med i regering på nationell nivå – då minskar vårdköerna, säger hon. Helldén å sin sida menar att det behövs mer pengar till vården än vad regeringen och SD har lagt. – Där måste det till mer medel, säger han. Nooshi Dadgostar slår tillbaka direkt mot Mohamssons förslag på en avsiktsförklaring som V-kandidater borde skriva under.

V-ledaren understryker att antisemitism och extremism inte har någon plats i hennes parti. Sedan pikar hon Mohamssom för L:s svängning om att tillåta Sverigedemokraterna i regering. – Det är väl bara en sak som Simona Mohamsson är känd för. Det är att hon kramar nynazister.

– Jag tycker egentligen att Simona är en person som är värd så mycket mer än det här. Fly medan du kan, Simona, säger hon





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Swedish News HeadlinesA collection of Swedish news headlines, categorized and summarized.

Read more »

News headlines in SwedishSwedish news headlines with summaries and categories.

Read more »

News headlines in SwedishA collection of news articles in Swedish, including topics such as a Chinese man's sentencing for a deadly bomb attack, a traffic accident on E22, subway disruptions in Stockholm, stock market volatility in Asia, and a breakthrough discovery of the world's largest grav for walruses in the Indian Ocean.

Read more »

Swedish News HeadlinesSwedish news headlines with summaries and categories.

Read more »